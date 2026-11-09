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Крымский мост сейчас – со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Крымский мост сейчас – со стороны Тамани растет очередь
Крымский мост сейчас – со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Крымский мост сейчас – со стороны Тамани растет очередь
На Крымском мосту днем в понедельник начала расти очередь к пунктам пропуска со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T13:09
2026-11-09T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в понедельник начала расти очередь к пунктам пропуска со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С утра в понедельник проезд по мосту с обеих сторон был свободным.Ранее сообщалось, с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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Крымский мост сейчас – со стороны Тамани растет очередь

На Крымском мосту скопилась очередь из 85 авто со стороны Тамани

13:09 09.11.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в понедельник начала расти очередь к пунктам пропуска со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 85 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 13:00.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С утра в понедельник проезд по мосту с обеих сторон был свободным.
Ранее сообщалось, с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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