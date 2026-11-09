https://crimea.ria.ru/20261109/krymskiy-most-seychas--so-storony-tamani-rastet-ochered-1160894787.html

Крымский мост сейчас – со стороны Тамани растет очередь

Крымский мост сейчас – со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Крымский мост сейчас – со стороны Тамани растет очередь

На Крымском мосту днем в понедельник начала расти очередь к пунктам пропуска со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T13:09

2026-11-09T13:09

2026-11-09T13:09

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в понедельник начала расти очередь к пунктам пропуска со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С утра в понедельник проезд по мосту с обеих сторон был свободным.Ранее сообщалось, с 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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