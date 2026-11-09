Крымчанки взяли "золото" на чемпионате и первенстве мира по ММА
Крымские спортсменки завоевали золото и бронзу на чемпионате и первенстве мира по ММА
© Канал Сергея Аксенова в МАКСКрымчанки взяли "золото" на чемпионате и первенстве мира по ММА
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Спортсменки из Крыма завоевали две золотые и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве мира по ММА. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Крымские спортсменки завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на чемпионате и первенстве мира по ММА, которые проходили в Грузии с 1 по 7 ноября. Анастасия Тюнина и Дарья Кузнецова заняли первые места, Диана Исмаилова – третье", - сообщил он в своем канале Макс.
© Канал Сергея Аксенова в МАКСКрымчанки взяли "золото" на чемпионате и первенстве мира по ММА
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
При этом Аксенов отметил, что сборная России впервые после 2022 года выступала под государственным флагом и гимном и по итогу заняла первое общекомандное место, став безусловным лидером в мировом командном зачете.
Всего в этом году крымские спортсмены завоевали на чемпионатах и первенствах мира по ММА шесть золотых, три серебряных и две бронзовые медали, подытожил глава республики.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов вручил часы и благодарности крымским спортсменам и их тренерам, которые в составе сборной России победили в чемпионате мира WKF в колумбийской Картахене и первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек.
В октябре российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе. Президент России Владимир Путин направил ей поздравительную телеграмму.
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