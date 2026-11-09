https://crimea.ria.ru/20261109/krymchanki-vzyali-zoloto-na-chempionate-i-pervenstve-mira-po-mma-1160887285.html

Крымчанки взяли "золото" на чемпионате и первенстве мира по ММА

Крымчанки взяли "золото" на чемпионате и первенстве мира по ММА - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Крымчанки взяли "золото" на чемпионате и первенстве мира по ММА

Спортсменки из Крыма завоевали две золотые и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве мира по ММА. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T10:35

2026-11-09T10:35

2026-11-09T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Спортсменки из Крыма завоевали две золотые и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве мира по ММА. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.При этом Аксенов отметил, что сборная России впервые после 2022 года выступала под государственным флагом и гимном и по итогу заняла первое общекомандное место, став безусловным лидером в мировом командном зачете.Всего в этом году крымские спортсмены завоевали на чемпионатах и первенствах мира по ММА шесть золотых, три серебряных и две бронзовые медали, подытожил глава республики.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов вручил часы и благодарности крымским спортсменам и их тренерам, которые в составе сборной России победили в чемпионате мира WKF в колумбийской Картахене и первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек.В октябре российская спортсменка Алина Касабиева, уроженка Симферополя, завоевала звание чемпионки мира по спортивной борьбе. Президент России Владимир Путин направил ей поздравительную телеграмму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФНидерланды отказали в визах трем российским гимнасткамКрымские спортсмены заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, сергей аксенов, крым, новости крыма