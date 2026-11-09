https://crimea.ria.ru/20261109/krym-i-sevastopol-poluchat-350-mln-rubley-na-podderzhku-biznesa-1160885177.html

Крым и Севастополь получат 350 млн рублей на поддержку бизнеса

Крым и Севастополь получат 350 млн рублей на поддержку бизнеса - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Крым и Севастополь получат 350 млн рублей на поддержку бизнеса

Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T10:09

2026-11-09T10:09

2026-11-09T10:09

бизнес

крымский бизнес

финансирование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Республика Крым и город Севастополь получат дополнительные 350 миллионов рублей на оказание мер поддержки малому и среднему бизнесу. Об этом сообщили в понедельник, 9 ноября, в правительстве России.Уточняется, что за счет федеральных средств будут докапитализированы государственные микрофинансовые организации, которые предоставляют предпринимателям льготные микрозаймы.Средства будут выделены в 2026 году. В частности, Республика Крым получит 279,15 миллиона рублей, Севастополь – 70,85 миллиона рублей.В правительстве России отметили, что решение позволит дополнительно поддержать не менее 70 предпринимателей, работающих на Крымском полуострове. Мера предусмотрена в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".Более 3,2 тысячи предприятий общественного питания, средств размещения и туристических фирм Крыма подали заявления на предоставление поддержки в условиях действия режима ЧС в регионе.Ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев информировал, что предприниматели города могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От чего зависит скорейшее "оживление" экономики КрымаВ Крыму бизнесмены могут получить субсидии на зарплаты работников в простоеКак кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бизнес, крымский бизнес, финансирование, правительство россии, новости, режим чс