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Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ
Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ
67-летний керчанин Анатолий Давиденко завоевал золотую медаль на открытом Чемпионате мира по всестилевому каратэ, сообщили в администрации Керчи. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T21:38
2026-11-09T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. 67-летний керчанин Анатолий Давиденко завоевал золотую медаль на открытом Чемпионате мира по всестилевому каратэ, сообщили в администрации Керчи.Открытый Чемпионат мира по всестилевому каратэ прошел в Орле. Самым возрастным участником турнира стал керчанин, 67-летний Анатолий Давиденко, представляющий стиль шотокан.В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортсменки из Крыма завоевали две золотые и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве мира по ММА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованияхСевастополец взял серебро "Кубка мужества" в ПермиСевастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам
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Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ

Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ

21:38 09.11.2026
 
© Администрация КерчиКерчанин Анатолий Давиденко взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ
Керчанин Анатолий Давиденко взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. 67-летний керчанин Анатолий Давиденко завоевал золотую медаль на открытом Чемпионате мира по всестилевому каратэ, сообщили в администрации Керчи.
Открытый Чемпионат мира по всестилевому каратэ прошел в Орле. Самым возрастным участником турнира стал керчанин, 67-летний Анатолий Давиденко, представляющий стиль шотокан.

"Анатолий Иванович завоевал золотую медаль в возрастной категории 55+. Его успех – яркое доказательство того, что любовь к спорту, дисциплина и многолетний опыт помогают добиваться высоких результатов в любом возрасте", – отметили в администрации.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортсменки из Крыма завоевали две золотые и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве мира по ММА.
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КрымНовости КрымаСпортКерчьАдминистрация КерчиКаратеПобедаНаграды
 
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