https://crimea.ria.ru/20261109/kerchanin-vzyal-zoloto-na-chempionate-mira-po-vsestilevomu-karate-1160901579.html

Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ

Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ

67-летний керчанин Анатолий Давиденко завоевал золотую медаль на открытом Чемпионате мира по всестилевому каратэ, сообщили в администрации Керчи. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T21:38

2026-11-09T21:38

2026-11-09T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. 67-летний керчанин Анатолий Давиденко завоевал золотую медаль на открытом Чемпионате мира по всестилевому каратэ, сообщили в администрации Керчи.Открытый Чемпионат мира по всестилевому каратэ прошел в Орле. Самым возрастным участником турнира стал керчанин, 67-летний Анатолий Давиденко, представляющий стиль шотокан.В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортсменки из Крыма завоевали две золотые и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве мира по ММА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованияхСевастополец взял серебро "Кубка мужества" в ПермиСевастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, спорт, керчь, администрация керчи, карате, победа, награды