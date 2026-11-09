https://crimea.ria.ru/20261109/kerchanin-vzyal-zoloto-na-chempionate-mira-po-vsestilevomu-karate-1160901579.html
Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ
Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ
67-летний керчанин Анатолий Давиденко завоевал золотую медаль на открытом Чемпионате мира по всестилевому каратэ, сообщили в администрации Керчи. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T21:38
2026-11-09T21:38
2026-11-09T21:38
крым
новости крыма
спорт
керчь
администрация керчи
карате
победа
награды
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/09/1160901276_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_c82e5ce3a04080f027292480bd47b684.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. 67-летний керчанин Анатолий Давиденко завоевал золотую медаль на открытом Чемпионате мира по всестилевому каратэ, сообщили в администрации Керчи.Открытый Чемпионат мира по всестилевому каратэ прошел в Орле. Самым возрастным участником турнира стал керчанин, 67-летний Анатолий Давиденко, представляющий стиль шотокан.В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что спортсменки из Крыма завоевали две золотые и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве мира по ММА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованияхСевастополец взял серебро "Кубка мужества" в ПермиСевастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/09/1160901276_0:240:1920:1680_1920x0_80_0_0_4cbf609fd2f657355909616690ca132b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, спорт, керчь, администрация керчи, карате, победа, награды
Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ
Керчанин взял золото на Чемпионате мира по всестилевому каратэ