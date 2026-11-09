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Керчь и Ленинский район обесточат на день

Керчь и Ленинский район обесточат на день - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Керчь и Ленинский район обесточат на день

Днем в понедельник, 9 ноября, Керчь и Ленинский район Крыма на семь часов останутся без сета в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T09:47

2026-11-09T09:47

2026-11-09T09:47

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гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 9 ноября, Керчь и Ленинский район Крыма на семь часов останутся без сета в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".В понедельник в Крыму из-за дефицита электроэнергии сохраняются ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графикуПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломокВ Алуште ввели веерное отключение света

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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