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Керчь и Ленинский район обесточат на день
Керчь и Ленинский район обесточат на день - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Керчь и Ленинский район обесточат на день
Днем в понедельник, 9 ноября, Керчь и Ленинский район Крыма на семь часов останутся без сета в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T09:47
2026-11-09T09:47
2026-11-09T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 9 ноября, Керчь и Ленинский район Крыма на семь часов останутся без сета в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".В понедельник в Крыму из-за дефицита электроэнергии сохраняются ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графикуПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломокВ Алуште ввели веерное отключение света
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Керчь и Ленинский район обесточат на день
Керчь и Ленинский район 9 ноября на семь часов останутся без света