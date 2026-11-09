Рейтинг@Mail.ru
Керчь и Ленинский район обесточат на день - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261109/kerch-i-leninskiy-rayon-obestochat-na-den--1160884530.html
Керчь и Ленинский район обесточат на день
Керчь и Ленинский район обесточат на день - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Керчь и Ленинский район обесточат на день
Днем в понедельник, 9 ноября, Керчь и Ленинский район Крыма на семь часов останутся без сета в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T09:47
2026-11-09T09:47
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
керчь
ленинский район
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c804bb01cb89ada7a5ad4f2d6e078dae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 9 ноября, Керчь и Ленинский район Крыма на семь часов останутся без сета в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".В понедельник в Крыму из-за дефицита электроэнергии сохраняются ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графикуПеребои со светом: как спасти электроприборы от поломокВ Алуште ввели веерное отключение света
крым
керчь
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252637_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_49098d5f1e36d9aa369745fa5f378d7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, керчь, ленинский район, гуп рк "крымэнерго"
Керчь и Ленинский район обесточат на день

Керчь и Ленинский район 9 ноября на семь часов останутся без света

09:47 09.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Днем в понедельник, 9 ноября, Керчь и Ленинский район Крыма на семь часов останутся без сета в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымэнерго".
"В связи с неотложными ремонтными работами сегодня ориентировочно с 10:00 до 17:00 будет отключена подача электроэнергии в городском округе Керчь и Ленинском районе", - говорится в сообщении.
В понедельник в Крыму из-за дефицита электроэнергии сохраняются ограничения, соблюдение графиков на данный момент невозможно. Это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе электроэнергии недостаточно для подачи по графику
Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок
В Алуште ввели веерное отключение света
 
КрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуКерчьЛенинский районГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой
11:20Угроза нацбезопасности: семь человек лишили гражданства России
11:11Брюссель будет "выдавливать" украинских беженцев на родину - СВР
11:05В Севастополе на пешеходных переходах сбили девочку и пенсионерку
10:57Женщина погибла при атаке БПЛА на Ленинградскую область
10:48Российская спутниковая система "Рассвет": как она защищена
10:42Умер лидер рок-группы "Разные люди" Александр Чернецкий
10:35Крымчанки взяли "золото" на чемпионате и первенстве мира по ММА
10:20Массовые вспышки на солнце - ждать ли магнитных бурь
10:09Крым и Севастополь получат 350 млн рублей на поддержку бизнеса
09:59Программа долгосрочных сбережений: что даст новый закон в РФ
09:47Керчь и Ленинский район обесточат на день
09:36Расторгуева внесли в базу Главного управления разведки Украины
09:26Демпартия США готовит $15 млрд для Киева: что предпримет Трамп
09:12В Симферополе 12 новых автобусов вышли на городские маршруты
09:00Удары по Украине: разбиты завод БПЛА и четыре электроподстанции
08:44В Крыму обновляют ассоциацию врачей: что изменится
08:39430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России
08:29В России изменили порядок поступления в добровольческие отряды
08:18По всему Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии
Лента новостейМолния