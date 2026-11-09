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Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
Ежедневно Ивановские десантники группировки "Днепр" уничтожают десятки целей ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В этот раз бойцы успешно... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T21:54
2026-11-09T21:54
2026-11-09T21:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Ежедневно Ивановские десантники группировки "Днепр" уничтожают десятки целей ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В этот раз бойцы успешно ликвидировали вражеский укрепрайон в лесополосе, сообщили в Минобороны РФ. Так, в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава группировки войск "Днепр" выявили передвижение пехоты ВСУ, укрывшейся в замаскированных блиндажах, в лесопосадке. Координаты местоположения укрепрайона оперативно были переданы командованию, после чего принято решение нанести огневой удар из 120-мм самоходной установки "Нона-С". Огонь велся с закрытых огневых позиций. Кадры объективного контроля с камеры беспилотника зафиксировали точное попадание. В Минобороны добавили, что благодаря мастерству ивановских десантников ежедневно уничтожаются десятки целей ВСУ, что значительно улучшает условия для продвижения штурмовых групп в зоне ответственности группировки войск "Днепр".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", видео, видео
Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
Десантники "Днепра" уничтожают укрепрайоны ВСУ на Ореховском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Ежедневно Ивановские десантники группировки "Днепр" уничтожают десятки целей ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В этот раз бойцы успешно ликвидировали вражеский укрепрайон в лесополосе, сообщили в Минобороны РФ.
"Артиллеристы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава группировки войск "Днепр" уничтожили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области", – рассказали в российском военном ведомстве.
Так, в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава группировки войск "Днепр" выявили передвижение пехоты ВСУ, укрывшейся в замаскированных блиндажах, в лесопосадке. Координаты местоположения укрепрайона оперативно были переданы командованию, после чего принято решение нанести огневой удар из 120-мм самоходной установки "Нона-С".
Огонь велся с закрытых огневых позиций. Кадры объективного контроля с камеры беспилотника зафиксировали точное попадание.
"Машина безотказная, зарекомендовала себя в ходе СВО с лучшей стороны. В основном работаем по укрытой живой силе противника, по опорным пунктам, а также ведем огневой контроль по логистике, подвозу и ротации противника. Бывают и вновь выявленные цели, часто выявляем точки взлетов FPV – по ним также наносим огневое поражение", – рассказал старший наводчик с позывным "Аслам".
В Минобороны добавили, что благодаря мастерству ивановских десантников ежедневно уничтожаются десятки целей ВСУ, что значительно улучшает условия для продвижения штурмовых групп в зоне ответственности группировки войск "Днепр".
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