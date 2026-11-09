https://crimea.ria.ru/20261109/ivanovskie-desantniki-ezhednevno-unichtozhayut-desyatki-tseley-vsu--1160884678.html

Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ

Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Ивановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ

Ежедневно Ивановские десантники группировки "Днепр" уничтожают десятки целей ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В этот раз бойцы успешно... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T21:54

2026-11-09T21:54

2026-11-09T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Ежедневно Ивановские десантники группировки "Днепр" уничтожают десятки целей ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. В этот раз бойцы успешно ликвидировали вражеский укрепрайон в лесополосе, сообщили в Минобороны РФ. Так, в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава группировки войск "Днепр" выявили передвижение пехоты ВСУ, укрывшейся в замаскированных блиндажах, в лесопосадке. Координаты местоположения укрепрайона оперативно были переданы командованию, после чего принято решение нанести огневой удар из 120-мм самоходной установки "Нона-С". Огонь велся с закрытых огневых позиций. Кадры объективного контроля с камеры беспилотника зафиксировали точное попадание. В Минобороны добавили, что благодаря мастерству ивановских десантников ежедневно уничтожаются десятки целей ВСУ, что значительно улучшает условия для продвижения штурмовых групп в зоне ответственности группировки войск "Днепр".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", видео, видео