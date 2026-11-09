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Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп
Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп
Границы Украины могут изменится в рамках мирного урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T06:08
2026-11-09T06:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Границы Украины могут изменится в рамках мирного урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS.Глава Белого дома также выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится."Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро", - сказал Трамп.На днях президент США Дональд Трамп после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны пройти в ОАЭ 10 и 11 ноября. Перед этой встречей Штаты обсудят в Брюсселе гарантии для Украины и контуры будущей архитектуры безопасности с представителями Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО.Как заявил 6 ноября зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер, Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФПутин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по УкраинеКак выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
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дональд трамп, сша, украина, политика, новости
Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп

После окончания конфликта у Украины будет несколько иная форма - Трамп

06:08 09.11.2026
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Границы Украины могут изменится в рамках мирного урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS.
"Думаю, это произойдет, и в итоге у Украины будет несколько иная форма", — цитирует американского лидера РИА Новости.
Глава Белого дома также выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится.
"Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро", - сказал Трамп.
На днях президент США Дональд Трамп после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны пройти в ОАЭ 10 и 11 ноября. Перед этой встречей Штаты обсудят в Брюсселе гарантии для Украины и контуры будущей архитектуры безопасности с представителями Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО.
Как заявил 6 ноября зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер, Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
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