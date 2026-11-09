https://crimea.ria.ru/20261109/granitsy-ukrainy-mogut-izmenitsya-posle-okonchaniya-konflikta---tramp-1160880875.html
Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп
Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп
Границы Украины могут изменится в рамках мирного урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T06:08
2026-11-09T06:08
2026-11-09T06:08
дональд трамп
сша
украина
политика
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0d/1150161352_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d780652b9e5f7bddcf5e264a1f908c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Границы Украины могут изменится в рамках мирного урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS.Глава Белого дома также выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится."Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро", - сказал Трамп.На днях президент США Дональд Трамп после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны пройти в ОАЭ 10 и 11 ноября. Перед этой встречей Штаты обсудят в Брюсселе гарантии для Украины и контуры будущей архитектуры безопасности с представителями Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО.Как заявил 6 ноября зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер, Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФПутин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по УкраинеКак выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0d/1150161352_45:0:956:683_1920x0_80_0_0_d68f20aed49476d0b3b5752e6e5a7da8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, украина, политика, новости
Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп
После окончания конфликта у Украины будет несколько иная форма - Трамп