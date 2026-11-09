https://crimea.ria.ru/20261109/granitsy-ukrainy-mogut-izmenitsya-posle-okonchaniya-konflikta---tramp-1160880875.html

Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп

Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - Трамп

Границы Украины могут изменится в рамках мирного урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T06:08

2026-11-09T06:08

2026-11-09T06:08

дональд трамп

сша

украина

политика

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0d/1150161352_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d780652b9e5f7bddcf5e264a1f908c29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Границы Украины могут изменится в рамках мирного урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS.Глава Белого дома также выразил уверенность, что конфликт на Украине скоро закончится."Я верю, что эта война закончится, и закончится скоро", - сказал Трамп.На днях президент США Дональд Трамп после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны пройти в ОАЭ 10 и 11 ноября. Перед этой встречей Штаты обсудят в Брюсселе гарантии для Украины и контуры будущей архитектуры безопасности с представителями Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО.Как заявил 6 ноября зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер, Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего - МИД РФПутин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по УкраинеКак выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, украина, политика, новости