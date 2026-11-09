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Границы Украины могут измениться: что имел в виду Трамп

Границы Украины могут измениться: что имел в виду Трамп - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Границы Украины могут измениться: что имел в виду Трамп

Переговоры по Украине в Абу-Даби глобальных сдвигов в достижении надежного и долгосрочного мира не дадут, однако некоторые предварительные договоренности... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T22:09

2026-11-09T22:09

2026-11-09T22:09

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Что может стать частью ближайших договоренностей по Украине – мнение Что может стать частью ближайших договоренностей по Украине – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры по Украине в Абу-Даби глобальных сдвигов в достижении надежного и долгосрочного мира не дадут, однако некоторые предварительные договоренности возможны в рамках встречи лидеров РФ, КНР и США в Китае. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Накануне президент США Дональд Трамп в интервью каналу CBS заявил, что границы Украины могут изменится в рамках мирного урегулирования.По мнению Михайлова, вопросы территорий действительно могут обсуждаться в ближайшее время на переговорах по Украине.Эксперт допустил, что в рамках ближайших встреч, на которых будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, могут быть достигнуты некоторые договоренности. В частности, касающиеся признания территорий, которые уже давно являются частью РФ согласно Конституции, и вывода ВСУ из Донбасса."Изменение территории (Украины – ред.) ... Херсонская область, Запорожская область – это уже не обсуждается. Крым, естественно, это Россия. И в рамках достижений уже. И плюс, конечно, вывод войск ВСУ из Донбасса. Это минимум тот, который я вижу, если будут достигнуты какие-то предварительные договоренности", – сказал Михайлов.При этом политолог считает, что на переговорах в ОАЭ этого не произойдет – какие-то сдвиги в решении вопросов возможны в Китае, где, как ожидается, может состояться встреча лидеров РФ, КНР и США в рамках форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС).Испытания для Трампа: чем важна трехсторонняя встреча в Абу-ДабиПо словам политолога, мир вступил в эпоху, когда международное право нарушается повсеместно и только Российская Федерация, Китай и страны Глобального Юга пытаются опираться на него, а потому к любым переговорам сегодня Михайлов относится с большой долей скепсиса.В том числе потому, что Европа, например, на сегодняшний день не готова участвовать в переговорах, и хотя есть надежда, что РФ и США окажут на нее необходимое давление для достижения договоренностей, сами Штаты пока в должной мере не могут гарантировать их выполнение, считает он."Америка, по крайней мере, в лице Трампа уже давно готова принять какие-то решения. Но в самой Америке, мы видим, что творится. Трамп пока имеет возможности решать вопросы на внешнеполитической арене, но демократы, пришедшие к власти сейчас в палатах, будут ему всячески мешать. И далеко не факт, что, если Трамп что-то гарантирует, это будет исполнено. К этому нужно быть готовым", – сказал политолог.Тем не менее, Китай, хотя и в определенной степени дистанцируется от конфликта на Украине, в то же время отказывает Европейскому Союзу в том, чтобы надавить на Россию в интересах Запада "и в качестве мирового гегемона может сказать свое веское слово для окончания конфликта и готов участвовать", – заключил политолог.России и США придется принуждать Европу к миру – мнениеРанее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что итоги выборов в конгресс США несомненно повлияют и на переговоры по Украине, поскольку строятся они пока только на челночной дипломатии и завязаны на конкретных людей, включая лидера Америки, у которого теперь есть другие заботы.Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны пройти в ОАЭ 10 и 11 ноября. Перед этой встречей Штаты обсудят в Брюсселе гарантии для Украины и контуры будущей архитектуры безопасности с представителями Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о возможности проведения встречи лидеров трех мировых держав – России, США и Китая – в рамках саммита АТЭС в КНР.АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) – созданный в 1989 году межправительственный форум, в основные задачи которого входит укрепление экономической интеграции и развитие технического сотрудничества стран. В АТЭС входит 21 страна, включая Российскую Федерацию, Китай и Соединенные Штаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демпартия США готовит $15 млрд для Киева: что предпримет Трамп Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение по Украине – что это будетПочему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение

https://crimea.ria.ru/20261105/kak-vybory-v-ssha-otrazyatsya-na-razreshenii-ukrainskogo-konflikta-1160795372.html

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евгений михайлов, мнения, политика, сша, украина, переговоры, россия