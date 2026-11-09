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Демпартия США готовит $15 млрд для Киева: что предпримет Трамп

Демпартия США готовит $15 млрд для Киева: что предпримет Трамп - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Демпартия США готовит $15 млрд для Киева: что предпримет Трамп

Президент США Дональд Трамп может тормозить выделение нового пакета американской помощи Украине на 15 миллиардов долларов, который готовит Демократическая... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T09:26

2026-11-09T09:26

2026-11-09T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп может тормозить выделение нового пакета американской помощи Украине на 15 миллиардов долларов, который готовит Демократическая партия США после победы на выборах в Конгресс. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Газета Financial Times со ссылкой на источники в комитете по иностранным делам палаты представителей ранее сообщила, что представители Демпартии, получившие контроль над обеими палатами Конгресса по итогам промежуточных выборов, начали подготовку нового пакета военной помощи Украине на сумму около 15 млрд долларов. По данным издания, демократы намерены использовать полномочия в сфере бюджетных расходов и парламентского контроля, чтобы усилить поддержку Киева и ввести дополнительные санкции против России.Комментируя ситуацию, Дудаков отметил, что Конгрессу необходимо утвердить бюджет Пентагона до 11 декабря. Демократы стремятся включить в него запрет на продолжение войны в Иране, что явно будет воспринято в штыки командой Трампа."Реалисты в Белом доме пытаются вновь заключить хоть какое-то соглашение с Ираном, чтобы выбить из рук демократов антивоенный козырь. Однако пока ситуация развивается скорее в сторону большей эскалации. Теперь под вопросом и согласование военных расходов США на 2027 год", – написал эксперт в своем канале в МАКС.По мнению Дудакова, данная ситуация, а также стремление демократов сместить действующего главу Пентагона Пита Хегсета, усиливают хаос вокруг военного ведомства США. Это ведет к тому, что впервые за 65 лет Конгресс может просто не утвердить бюджет Пентагона, в который демократы надеются включить 15 миллиардов долларов в виде прямых траншей Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Границы Украины могут измениться после окончания конфликта - ТрампЕС выделил Украине еще 4 миллиарда евро"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, дональд трамп, новости, политика, финансирование, малек дудаков, мнения