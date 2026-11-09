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Будет ли снижаться ключевая ставка в России: ЦБ оценил перспективы - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Будет ли снижаться ключевая ставка в России: ЦБ оценил перспективы
Будет ли снижаться ключевая ставка в России: ЦБ оценил перспективы - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Будет ли снижаться ключевая ставка в России: ЦБ оценил перспективы
Торопиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T12:24
2026-11-09T12:24
эльвира набиуллина
банк россии
инфляция
ключевая ставка
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Торопиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Трансляция заседания ведется на сайте ГД.По ее словам, регулятор "решительно настроен" на то, чтобы снижать инфляцию и завершить период высокой инфляции."В нашем базовом сценарии, в основных направлениях денежно-кредитной политики ключевая ставка хотя и снижается, но остается двузначной в течение всего следующего года", - подчеркнула глава ЦБ.Набиуллина подчеркнула, что период жесткой денежно-кредитной политики, которую проходит Россия – это "необходимый этап на пути к низкой инфляции и умеренным ставкам", и этот путь "надо пройти до конца".Председатель Банка России указала, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и другие промышленные предприятия, логистические центры и центры обработки данных ограничили производственные возможности. Пока процесс их восстановления не завершен, спрос должен расти сдержанным темпом, поскольку в противном случае в текущих обстоятельствах может ускориться инфляция."Допустить этого нельзя. По мере восстановления мощностей, наряду с поступательным ростом производительности труда, риск будет убывать, и это откроет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, снижения ключевой ставки", - пояснила Набиуллина.Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывоз наличных рублей из России ограничилиЦена недвижимости в Крыму в ближайшее время не снизится – экспертНабиуллина опровергла дефицит наличности в России
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эльвира набиуллина, банк россии, инфляция, ключевая ставка, экономика, россия, новости
Будет ли снижаться ключевая ставка в России: ЦБ оценил перспективы

Ключевая ставка в России останется двузначной весь 2027 год – Набиуллина

12:24 09.11.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Торопиться со снижением ключевой ставки пока нельзя, она останется двузначной на протяжении всего следующего года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Трансляция заседания ведется на сайте ГД.
"Пока нельзя торопиться со снижением ключевой ставки. Это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий", - сказала Набиуллина.
По ее словам, регулятор "решительно настроен" на то, чтобы снижать инфляцию и завершить период высокой инфляции.
"В нашем базовом сценарии, в основных направлениях денежно-кредитной политики ключевая ставка хотя и снижается, но остается двузначной в течение всего следующего года", - подчеркнула глава ЦБ.
Набиуллина подчеркнула, что период жесткой денежно-кредитной политики, которую проходит Россия – это "необходимый этап на пути к низкой инфляции и умеренным ставкам", и этот путь "надо пройти до конца".
Председатель Банка России указала, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и другие промышленные предприятия, логистические центры и центры обработки данных ограничили производственные возможности. Пока процесс их восстановления не завершен, спрос должен расти сдержанным темпом, поскольку в противном случае в текущих обстоятельствах может ускориться инфляция.
"Допустить этого нельзя. По мере восстановления мощностей, наряду с поступательным ростом производительности труда, риск будет убывать, и это откроет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, снижения ключевой ставки", - пояснила Набиуллина.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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