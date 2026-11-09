https://crimea.ria.ru/20261109/bryussel-budet-vydavlivat-ukrainskikh-bezhentsev-na-rodinu---svr-1160889684.html

Брюссель будет "выдавливать" украинских беженцев на родину - СВР

Брюссель будет "выдавливать" украинских беженцев на родину - СВР - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Брюссель будет "выдавливать" украинских беженцев на родину - СВР

Руководство Евросоюза активно ищет способы для восполнения катастрофических потерь ВСУ за счет беженцев с Украины. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T11:11

2026-11-09T11:11

2026-11-09T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Руководство Евросоюза активно ищет способы для восполнения катастрофических потерь ВСУ за счет беженцев с Украины. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации."Теперь дело дошло до граждан Украины, нашедших убежище в странах Евросоюза. В Брюсселе исходят из того, что более одного миллиона украинских мужчин, проживающих в ЕС, это отличный расходный материал, способный придать агрессии европейских режимов против России "второе дыхание"", - говорится в сообщении.Первым шагом по возвращению беженцев стало решение Совета ЕС с августа следующего года не предоставлять украинцам призывного возраста статус временной защиты, отметили в СВР. Кроме того, до конца года планируется еще больше усложнить жизнь украинским уклонистам, создав им проблемы при получении финансовых услуг, устройстве на работу и найме жилья в Европе.По европейским оценкам, численность населения подконтрольной Киеву территории через одно-два десятилетия составит чуть более 10 миллионов человек, из которых лишь треть будет трудоспособна, что ниже порога национального выживания, добавили в разведке.Ранее Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 29 января 2027 года.Также сообщалось, что власти Украины встревожены тем, что количество мужчин, имеющих отсрочку от мобилизации, на данный момент превышает численность действующих военнослужащих. При этом темпы роста числа броней составляют десятки тысяч в месяц.Кроме того, мобилизация женщин на Украине очень вероятна в условиях, которые сложились для ВСУ на фронте. Однако, чем больше их будут призывать, тем быстрее разрушится экономика того, что осталось от этой страны, считает политолог Дмитрий Журавлев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевский режим проводит геноцид украинского населения по заданию ЗападаУкраина воюет не только с Россией – экспертЗеленский подписал указ о круговой обороне городов Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), новости сво, потери всу , европейский союз (ес), беженцы, украина, европа