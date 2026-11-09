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Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области
Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области
Военнослужащие 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожают ударные беспилотники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T18:11
2026-11-09T18:11
2026-11-09T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожают ударные беспилотники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Как рассказали в российском военном ведомстве, личным составом одного из постов воздушного наблюдения успешно уничтожаются все ударные дроны противника различного типа. Успешное выполнение задач является следствием непрерывных огневых тренировок военнослужащих. По словам старшего стрелка с позывным "Торнадо", наблюдение за воздушной обстановкой ведется непрерывно днем и ночью. Также все посты находятся в постоянной координации между собой и на связи с подразделениями ПВО. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео, группировка войск "днепр", видео
Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области
Военные "Днепра" уничтожают ударные дроны противника в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожают ударные беспилотники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали в российском военном ведомстве, личным составом одного из постов воздушного наблюдения успешно уничтожаются все ударные дроны противника различного типа. Успешное выполнение задач является следствием непрерывных огневых тренировок военнослужащих.
По словам старшего стрелка с позывным "Торнадо", наблюдение за воздушной обстановкой ведется непрерывно днем и ночью. Также все посты находятся в постоянной координации между собой и на связи с подразделениями ПВО.
"Обнаружив БПЛА противника, военнослужащие незамедлительно занимают свои позиции и наносят по нему огневое поражение как из стрелкового вооружения, так и применяя дроны-перехватчики", – поделился "Торнадо"
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