Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261109/boytsy-dnepra-unichtozhayut-ukrainskie-drony-v-zaporozhskoy-oblasti-1160883531.html
Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области
Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области
Военнослужащие 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожают ударные беспилотники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T18:11
2026-11-09T18:11
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
видео
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/09/1160884126_0:1:1074:605_1920x0_80_0_0_fe139f9a5f40d9aba3a1259a321c4278.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожают ударные беспилотники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Как рассказали в российском военном ведомстве, личным составом одного из постов воздушного наблюдения успешно уничтожаются все ударные дроны противника различного типа. Успешное выполнение задач является следствием непрерывных огневых тренировок военнослужащих. По словам старшего стрелка с позывным "Торнадо", наблюдение за воздушной обстановкой ведется непрерывно днем и ночью. Также все посты находятся в постоянной координации между собой и на связи с подразделениями ПВО. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/09/1160884126_134:0:941:605_1920x0_80_0_0_6c7b0ba540341b38e6058bde83829ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео, группировка войск "днепр", видео
Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области

Военные "Днепра" уничтожают ударные дроны противника в Запорожской области

18:11 09.11.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожают ударные беспилотники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Как рассказали в российском военном ведомстве, личным составом одного из постов воздушного наблюдения успешно уничтожаются все ударные дроны противника различного типа. Успешное выполнение задач является следствием непрерывных огневых тренировок военнослужащих.
По словам старшего стрелка с позывным "Торнадо", наблюдение за воздушной обстановкой ведется непрерывно днем и ночью. Также все посты находятся в постоянной координации между собой и на связи с подразделениями ПВО.

"Обнаружив БПЛА противника, военнослужащие незамедлительно занимают свои позиции и наносят по нему огневое поражение как из стрелкового вооружения, так и применяя дроны-перехватчики", – поделился "Торнадо"

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФВидеоГруппировка войск "Днепр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:34Небензя сделал заявление в Совбезе ООН о заморозке конфликта на Украине
19:22В Судаке 10 ноября не будет света из-за ремонтных работ
19:10Новые электрички назначат в Крыму с середины ноября
18:52В Феодосии 10 ноября без воды останутся жители почти 40 улиц и переулков
18:38В Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение
18:21Участники "полян протеста" в Ялте получат землю по новому генплану
18:11Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области
17:52ВС России ударили по логистическому центру "Сухой порт" в Одессе
17:38В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса
17:27Путин выразил соболезнования родным и близким Лидии Федосеевой-Шукшиной
17:10Взрыв на заводе в Турции – погибли 10 и ранены 15 человек
16:55В Севастополе изменится механизм предоставления земли детям войны
16:38Поликуровский холм в Ялте возвращают городу: что здесь будет
16:22Новые льготы для участников СЭЗ ввели в Херсонской области
16:07Переговоры по Украине в Абу-Даби: Лавров рассказал подробности
15:55Новости Крыма: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ОРВИ в регионе
15:43Крыму выделят более 600 млн рублей на компенсацию затрат аграриев
15:40ВТБ начал выдавать льготную ипотеку под 8% в Крыму
15:29Врач из Ялты стала заслуженным работником здравоохранения России
15:20Жгли вышки сотовой связи: двоих крымчан будут судить за теракты
Лента новостейМолния