https://crimea.ria.ru/20261109/boytsy-dnepra-unichtozhayut-ukrainskie-drony-v-zaporozhskoy-oblasti-1160883531.html

Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области

Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Бойцы "Днепра" уничтожают украинские дроны в Запорожской области

Военнослужащие 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожают ударные беспилотники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T18:11

2026-11-09T18:11

2026-11-09T18:11

новости сво

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министерство обороны рф

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группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Военнослужащие 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожают ударные беспилотники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Как рассказали в российском военном ведомстве, личным составом одного из постов воздушного наблюдения успешно уничтожаются все ударные дроны противника различного типа. Успешное выполнение задач является следствием непрерывных огневых тренировок военнослужащих. По словам старшего стрелка с позывным "Торнадо", наблюдение за воздушной обстановкой ведется непрерывно днем и ночью. Также все посты находятся в постоянной координации между собой и на связи с подразделениями ПВО. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео, группировка войск "днепр", видео