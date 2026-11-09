https://crimea.ria.ru/20261109/benzin-v-krymu-gde-kupit-v-ponedelnik-po-sotsialnoy-tsene-1160882143.html

Бензин в Крыму: где купить в понедельник по социальной цене

Бензин в Крыму: где купить в понедельник по социальной цене - РИА Новости Крым, 09.11.2026

Бензин в Крыму: где купить в понедельник по социальной цене

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 по 100 рублей в Крыму 9 ноября будет в продаже на АЗС "АТАН", в сети "ТЭС" - только 95-й. Об этом сообщили в минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T07:51

2026-11-09T07:51

2026-11-09T07:51

бензин

топливо

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минтопэнерго крыма

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 по 100 рублей в Крыму 9 ноября будет в продаже на АЗС "АТАН", в сети "ТЭС" - только 95-й. Об этом сообщили в минтопэнерго республики.АИ-92, АИ-95 на заправках "АТАН" появится с 8 утра.С 14:00 на АЗС "ТЭС" АИ-95 будет в продаже по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах.С 15:00 в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на ЮБК."Данные на интерактивной карте toplivo.rk.gov.ru обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня, по мере поступления данных от нефтетрейдеров", - напомнили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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