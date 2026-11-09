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Бензин в Крыму: где купить в понедельник по социальной цене - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Бензин в Крыму: где купить в понедельник по социальной цене
Бензин в Крыму: где купить в понедельник по социальной цене - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Бензин в Крыму: где купить в понедельник по социальной цене
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 по 100 рублей в Крыму 9 ноября будет в продаже на АЗС "АТАН", в сети "ТЭС" - только 95-й. Об этом сообщили в минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T07:51
2026-11-09T07:51
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
минтопэнерго крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 по 100 рублей в Крыму 9 ноября будет в продаже на АЗС "АТАН", в сети "ТЭС" - только 95-й. Об этом сообщили в минтопэнерго республики.АИ-92, АИ-95 на заправках "АТАН" появится с 8 утра.С 14:00 на АЗС "ТЭС" АИ-95 будет в продаже по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах.С 15:00 в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на ЮБК."Данные на интерактивной карте toplivo.rk.gov.ru обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня, по мере поступления данных от нефтетрейдеров", - напомнили в министерстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, транспорт, крым
Бензин в Крыму: где купить в понедельник по социальной цене

Бензин в Крыму по социальной цене можно купить на заправках в 8 утра

07:51 09.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 по 100 рублей в Крыму 9 ноября будет в продаже на АЗС "АТАН", в сети "ТЭС" - только 95-й. Об этом сообщили в минтопэнерго республики.
АИ-92, АИ-95 на заправках "АТАН" появится с 8 утра.
С 14:00 на АЗС "ТЭС" АИ-95 будет в продаже по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском, Ленинском районах.
С 15:00 в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на ЮБК.
"Данные на интерактивной карте toplivo.rk.gov.ru обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня, по мере поступления данных от нефтетрейдеров", - напомнили в министерстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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