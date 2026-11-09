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Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены
Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены - РИА Новости Крым, 09.11.2026
Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены
9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская стена, ставшая символом железного занавеса, разделявшего соцлагерь от остального мира. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. 9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская стена, ставшая символом железного занавеса, разделявшего соцлагерь от остального мира.Ее построили в августе 1961 года на границе восточного Берлина – столицы ГДР и западной части города, которая имела, как политическая единица, особый международный статус. За 27 лет ее существования, по самым скромным оценкам, больше 100 человек были убиты при попытке ее преодолеть…Под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР 9 ноября 1989 года сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином. Около двух миллионов жителей ГДР побывало в течение 10-12 ноября в Западном Берлине. Тут же началась стихийная разборка стены. Как это было – в архивных видеокадрах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Падение Берлинской стены: архивные кадры (копия для Крыма)
Падение Берлинской стены: архивные кадры
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видео, визуал, история, ссср, германия, общество, европа, видео
Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. 9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская стена, ставшая символом железного занавеса, разделявшего соцлагерь от остального мира.
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Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены

Падение Берлинской стены - ВИДЕО

14:41 09.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. 9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская стена, ставшая символом железного занавеса, разделявшего соцлагерь от остального мира.
Ее построили в августе 1961 года на границе восточного Берлина – столицы ГДР и западной части города, которая имела, как политическая единица, особый международный статус. За 27 лет ее существования, по самым скромным оценкам, больше 100 человек были убиты при попытке ее преодолеть…
Под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР 9 ноября 1989 года сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином. Около двух миллионов жителей ГДР побывало в течение 10-12 ноября в Западном Берлине. Тут же началась стихийная разборка стены. Как это было – в архивных видеокадрах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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