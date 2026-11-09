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430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 09.11.2026
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430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России
430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 09.11.2026
430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России
ПВО уничтожила 430 украинских БПЛА за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T08:39
2026-11-09T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ПВО уничтожила 430 украинских БПЛА за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении Над Крымом сбили беспилотникиНа трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост
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РИА Новости Крым
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430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России

Минобороны: 430 беспилотников ночью пытались атаковать Крым и другие регионы России

08:39 09.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ПВО уничтожила 430 украинских БПЛА за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 8 ноября до 8.00 мск 9 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 430 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.
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Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
06:47
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