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430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России
430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 09.11.2026
430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России
ПВО уничтожила 430 украинских БПЛА за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.11.2026
2026-11-09T08:39
2026-11-09T08:39
2026-11-09T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ПВО уничтожила 430 украинских БПЛА за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении Над Крымом сбили беспилотникиНа трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост
https://crimea.ria.ru/20261109/v-lenoblasti-oblomki-bpla-upali-na-zhilye-doma-i-v-promzone-1160881384.html
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430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России
Минобороны: 430 беспилотников ночью пытались атаковать Крым и другие регионы России