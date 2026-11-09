https://crimea.ria.ru/20261109/430-bespilotnikov-pytalis-atakovat-krym-i-drugie-regiony-rossii-1160882987.html

430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России

430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 09.11.2026

430 беспилотников пытались атаковать Крым и другие регионы России

ПВО уничтожила 430 украинских БПЛА за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.11.2026

2026-11-09T08:39

2026-11-09T08:39

2026-11-09T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. ПВО уничтожила 430 украинских БПЛА за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа дроноводов: как ВС РФ бьют врага на Ореховском направлении Над Крымом сбили беспилотникиНа трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост

https://crimea.ria.ru/20261109/v-lenoblasti-oblomki-bpla-upali-na-zhilye-doma-i-v-promzone-1160881384.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, россия, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф