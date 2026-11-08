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Зима откладывается – погода в Крыму улучшится
Зима откладывается – погода в Крыму улучшится - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Зима откладывается – погода в Крыму улучшится
Холод отступит на следующей неделе в Крыму под влиянием антициклона, и термометры крымчан снова достигнут положительных отметок выше 10 градусов. Об этом в... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T18:17
2026-11-08T18:17
2026-11-08T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Холод отступит на следующей неделе в Крыму под влиянием антициклона, и термометры крымчан снова достигнут положительных отметок выше 10 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ночью, по его словам, будет еще малооблачно, температура -1…-4 градуса, днем потеплеет до +6…+9."Во вторник тоже в преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы будут возникать очаги туманов, температура в сумерках около 0, днем потеплеет до +8…+11", - обозначил специалист.Метеоролог также обратил внимание, что во второй части недели из-за влияния передней части ложбин циклона юго-западная струя воздуха принесет в регион мощное потепление."В среду ночью +1…+4, днем +9…+12, а в четверг уже +4…+7 и +11…+14, соответственно", - пообещал он.К концу недели, по его словам, ночные температуры составят от +8 до +13 градусов, а днем можно рассчитывать на +12 …+17 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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центр погоды "фобос", погода в крыму, евгений тишковец, крым, новости крыма
Зима откладывается – погода в Крыму улучшится
Мощное потепление после "зимних" выходных ожидает Крым на неделе - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.
Холод отступит на следующей неделе в Крыму под влиянием антициклона, и термометры крымчан снова достигнут положительных отметок выше 10 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Премьера настоящей русской зимы в Крыму состоится только через месяц-другой. На неделе погода реабилитирует себя и, уже начиная с понедельника, скажется влияние антициклона. Ветры развернутся на южные, юго-западные, пойдет адвекция тепла", - пообещал Тишковец.
Ночью, по его словам, будет еще малооблачно, температура -1…-4 градуса, днем потеплеет до +6…+9.
"Во вторник тоже в преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы будут возникать очаги туманов, температура в сумерках около 0, днем потеплеет до +8…+11", - обозначил специалист.
Метеоролог также обратил внимание, что во второй части недели из-за влияния передней части ложбин циклона юго-западная струя воздуха принесет в регион мощное потепление.
"В среду ночью +1…+4, днем +9…+12, а в четверг уже +4…+7 и +11…+14, соответственно", - пообещал он.
К концу недели, по его словам, ночные температуры составят от +8 до +13 градусов, а днем можно рассчитывать на +12 …+17 градусов.
"Мы вернемся в октябрь по климатическим параметрам. В общем-то будет тепло, но погода будет неустойчивая, так как без дождей дело не обойдется. Соответственно, установится более ненастный, но очень теплый, влажный, сырой характер осени в ее глубокой фазе со всеми вытекающими отсюда параметрами атмосферы", - констатировал Евгений Тишковец.
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