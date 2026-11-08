https://crimea.ria.ru/20261108/zima-otkladyvaetsya--pogoda-v-krymu-uluchshitsya-1160841594.html

Зима откладывается – погода в Крыму улучшится

Зима откладывается – погода в Крыму улучшится - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Зима откладывается – погода в Крыму улучшится

Холод отступит на следующей неделе в Крыму под влиянием антициклона, и термометры крымчан снова достигнут положительных отметок выше 10 градусов. Об этом в... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T18:17

2026-11-08T18:17

2026-11-08T18:17

центр погоды "фобос"

погода в крыму

евгений тишковец

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Холод отступит на следующей неделе в Крыму под влиянием антициклона, и термометры крымчан снова достигнут положительных отметок выше 10 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ночью, по его словам, будет еще малооблачно, температура -1…-4 градуса, днем потеплеет до +6…+9."Во вторник тоже в преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы будут возникать очаги туманов, температура в сумерках около 0, днем потеплеет до +8…+11", - обозначил специалист.Метеоролог также обратил внимание, что во второй части недели из-за влияния передней части ложбин циклона юго-западная струя воздуха принесет в регион мощное потепление."В среду ночью +1…+4, днем +9…+12, а в четверг уже +4…+7 и +11…+14, соответственно", - пообещал он.К концу недели, по его словам, ночные температуры составят от +8 до +13 градусов, а днем можно рассчитывать на +12 …+17 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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