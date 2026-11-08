https://crimea.ria.ru/20261108/zaporozhskaya-aes-poteryala-vneshnee-energosnabzhenie--chto-s-radiatsionnym-fonom-1160865774.html

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фоном

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фоном - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фоном

Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение из-за повреждения, информирует утром в воскресенье пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T11:05

2026-11-08T11:05

2026-11-08T11:05

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

запорожская область

атомная энергетика

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение из-за повреждения, информирует утром в воскресенье пресс-служба станции.Резервные дизель-генераторы включились штатно и обеспечивают электроснабжение оборудования, необходимого для безопасной эксплуатации станции, подчеркнули в пресс-службе.Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье и сформировать прямые радиологические угрозы в центре Европы – именно такую цель преследует глава киевского режима Владимир Зеленский, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУСотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому автоВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, атомная энергетика, происшествия