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Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фоном
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фоном - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фоном
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение из-за повреждения, информирует утром в воскресенье пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T11:05
2026-11-08T11:05
2026-11-08T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение из-за повреждения, информирует утром в воскресенье пресс-служба станции.Резервные дизель-генераторы включились штатно и обеспечивают электроснабжение оборудования, необходимого для безопасной эксплуатации станции, подчеркнули в пресс-службе.Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье и сформировать прямые радиологические угрозы в центре Европы – именно такую цель преследует глава киевского режима Владимир Зеленский, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУСотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому автоВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, атомная энергетика, происшествия
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фоном
Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение и переведена на дизель-генераторы