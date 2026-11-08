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ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине
ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2026
ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине
Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли новую серию ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T08:27
2026-11-08T08:30
новости сво
житомирская область
вооруженные силы россии
электросети
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли новую серию ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ.В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа "контейнеровоз", доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа и само существование объектов энергетики и водоснабжения украинской столицы грядущей зимой под вопросом.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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новости сво, житомирская область, вооруженные силы россии, электросети, удары по украине
ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине

Еще одна электроподстанция на Украине попала под удар ВС России

08:27 08.11.2026 (обновлено: 08:30 08.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли новую серию ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения", – информирует российское военное ведомство.
В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.
Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа "контейнеровоз", доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа и само существование объектов энергетики и водоснабжения украинской столицы грядущей зимой под вопросом.
Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.
Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.
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Новости СВОЖитомирская областьВооруженные силы РоссииЭлектросетиУдары по Украине
 
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