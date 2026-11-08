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ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине

ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2026

ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине

Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли новую серию ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T08:27

2026-11-08T08:27

2026-11-08T08:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли новую серию ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ.В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа "контейнеровоз", доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа и само существование объектов энергетики и водоснабжения украинской столицы грядущей зимой под вопросом.Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, житомирская область, вооруженные силы россии, электросети, удары по украине