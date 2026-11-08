ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине
Еще одна электроподстанция на Украине попала под удар ВС России
08:27 08.11.2026 (обновлено: 08:30 08.11.2026)
© ГС ЧС УкраиныУкраинские пожарные
© ГС ЧС Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на воскресенье нанесли новую серию ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения", – информирует российское военное ведомство.
В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.
Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно типа "контейнеровоз", доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа и само существование объектов энергетики и водоснабжения украинской столицы грядущей зимой под вопросом.
Ранее сообщалось, что на Украине ограничивают генерацию электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций. В Киеве свет будут отключать на 18 часов в день. 23 октября стало известно, что Киев потерял всю собственную генерацию электроэнергии, украинские СМИ сообщали, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, и Дарницкая ТЭЦ уже не могут производить электроэнергию.
Руководство детских садов украинской столицы начало просить родителей не водить детей зимой из-за возможного отсутствия света, тепла и воды, а экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал жителей страны запасаться дровами к зиме и уезжать из городов из-за тяжелой ситуации с отоплением и электроснабжением.