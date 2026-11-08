Впервые за 26 лет: рекордное число вспышек произошло на Солнце
Рекордное число вспышек произошло на Солнце впервые за 26 лет – ученые
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышка на Солнце. Скриншот видео
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. 29 солнечных вспышек официально зарегистрировано на Солнце накануне и это является рекордом за последние 26 лет. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Двадцать девять солнечных вспышек официально зарегистрировано на Солнце вчера, 7 ноября, при определении суток по московскому времени. Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда, начиная как минимум с 2000 года. До этого ровно такое же число вспышек, 29, было зарегистрировано 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года", – проинформировали в Лаборатории.
Рубеж в 30 вспышек за сутки по московскому времени Солнце в XXI веке не переходило пока ни разу, подчеркивают ученые. Уникальной особенностью вчерашнего дня, по их словам, является то, что все вспышки были зарегистрированы в одной-единственной группе пятен с номером 4566, располагающейся сейчас в центре солнечного диска.
"Сама ситуация, когда Солнце переходит в режим массового спама вспышками, подразумевает, что времени на накопление энергии для рекордных взрывов не остается. В этом смысле данный режим можно считать благоприятным для Земли, так как вместо одного-двух экстремально сильных взрывов звезда растрачивает энергию на множество событий меньшей мощности", – сообщают ученые.
За два дня – в пятницу и субботу на Солнце были зафиксированы 35 вспышек класса С и выше, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ранее.
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