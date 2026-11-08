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Впервые за 26 лет: рекордное число вспышек произошло на Солнце

Впервые за 26 лет: рекордное число вспышек произошло на Солнце - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Впервые за 26 лет: рекордное число вспышек произошло на Солнце

29 солнечных вспышек официально зарегистрировано на Солнце накануне и это является рекордом за последние 26 лет. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T12:31

2026-11-08T12:31

2026-11-08T12:31

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институт космических исследований

солнце

космос

вспышки на солнце

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. 29 солнечных вспышек официально зарегистрировано на Солнце накануне и это является рекордом за последние 26 лет. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Рубеж в 30 вспышек за сутки по московскому времени Солнце в XXI веке не переходило пока ни разу, подчеркивают ученые. Уникальной особенностью вчерашнего дня, по их словам, является то, что все вспышки были зарегистрированы в одной-единственной группе пятен с номером 4566, располагающейся сейчас в центре солнечного диска.За два дня – в пятницу и субботу на Солнце были зафиксированы 35 вспышек класса С и выше, сообщали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Солнце возникла крупная корональная дыра: когда ждать магнитную бурюГрозит ли Земле попадание в черную дыруРоссия и Китай начинают совместную марсианскую миссию

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2026

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новости, институт космических исследований, солнце, космос, вспышки на солнце