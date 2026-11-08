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Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили
Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение, отключенное ранее в воскресенье из-за повреждения, информирует пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T20:35
2026-11-08T20:35
2026-11-08T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение, отключенное ранее в воскресенье из-за повреждения, информирует пресс-служба станции.В период отсутствия внешнего электроснабжения резервные дизель-генераторы отработали без замечаний. После восстановления питания они переведены в режим дежурства, рассказали в пресс-службе.Все системы безопасности отработали штатно. Нарушений пределов и условий эксплуатации не допущено. Радиационная обстановка на станции и в районе ее расположения остается стабильной и соответствует естественным природным значениям, подчеркнули на станции.Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье и сформировать прямые радиологические угрозы в центре Европы – именно такую цель преследует глава киевского режима Владимир Зеленский, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУСотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому автоВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре
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новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), атомная энергетика, энергетика
Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение
20:35 08.11.2026 (обновлено: 20:36 08.11.2026)