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В Симферополе простились со схимитрополитом Платоном - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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В Симферополе простились со схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились со схимитрополитом Платоном - РИА Новости Крым, 08.11.2026
В Симферополе простились со схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились с схимитрополитом, бывшим управляющим Феодосийской и Керченской епархии Платоном (Удовенко). РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T17:59
2026-11-08T17:59
крымская митрополия
симферопольская и крымская епархия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе простились с схимитрополитом, бывшим управляющим Феодосийской и Керченской епархии Платоном (Удовенко).Чин отпевания совершил сонм архиереев во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном в верхнем храме Александро-Невского кафедрального собора.По окончании отпевания гроб с телом почившего архипастыря крестным ходом перенесли во двор собора. Похоронили его у алтарной стены, рядом с могилой владыки Лазаря.Схимитрополит Платон который с декабря 2012 до июля 2023 был митрополитом Феодосийской и Керченской епархии, скончался после продолжительной болезни в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с его кончиной и отметил его вклад архипастыря в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымская митрополия, симферопольская и крымская епархия, утраты, религия, рпц (русская православная церковь), симферополь, новости крыма
В Симферополе простились со схимитрополитом Платоном

Схимитрополита Платона похоронили на территории Александро-Невского собора в Симферополе

17:59 08.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе простились с схимитрополитом, бывшим управляющим Феодосийской и Керченской епархии Платоном (Удовенко).
Чин отпевания совершил сонм архиереев во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном в верхнем храме Александро-Невского кафедрального собора.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
1 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
2 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
3 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
4 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
По окончании отпевания гроб с телом почившего архипастыря крестным ходом перенесли во двор собора. Похоронили его у алтарной стены, рядом с могилой владыки Лазаря.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
1 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
2 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
3 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
4 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
В Симферополе простились с схимитрополитом Платоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Схимитрополит Платон который с декабря 2012 до июля 2023 был митрополитом Феодосийской и Керченской епархии, скончался после продолжительной болезни в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с его кончиной и отметил его вклад архипастыря в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму.
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