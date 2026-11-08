https://crimea.ria.ru/20261108/v-simferopole-prostilis-so-skhimitropolitom-platonom--1160876979.html

В Симферополе простились со схимитрополитом Платоном

В Симферополе простились со схимитрополитом Платоном - РИА Новости Крым, 08.11.2026

В Симферополе простились со схимитрополитом Платоном

В Симферополе простились с схимитрополитом, бывшим управляющим Феодосийской и Керченской епархии Платоном (Удовенко). РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T17:59

2026-11-08T17:59

2026-11-08T17:59

крымская митрополия

симферопольская и крымская епархия

утраты

религия

рпц (русская православная церковь)

симферополь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе простились с схимитрополитом, бывшим управляющим Феодосийской и Керченской епархии Платоном (Удовенко).Чин отпевания совершил сонм архиереев во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном в верхнем храме Александро-Невского кафедрального собора.По окончании отпевания гроб с телом почившего архипастыря крестным ходом перенесли во двор собора. Похоронили его у алтарной стены, рядом с могилой владыки Лазаря.Схимитрополит Платон который с декабря 2012 до июля 2023 был митрополитом Феодосийской и Керченской епархии, скончался после продолжительной болезни в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с его кончиной и отметил его вклад архипастыря в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261108/khram-v-simferopolskom-zalese-budet-nosit-imya-svyatitelya-luki-1160873980.html

симферополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская митрополия, симферопольская и крымская епархия, утраты, религия, рпц (русская православная церковь), симферополь, новости крыма