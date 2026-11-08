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В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют
В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют - РИА Новости Крым, 08.11.2026
В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют
В Севастополе после ограничения подачи электроэнергии в регион стало невозможным соблюдать ранее объявленный график. О возвращении временных ограничений... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T09:03
2026-11-08T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе после ограничения подачи электроэнергии в регион стало невозможным соблюдать ранее объявленный график. О возвращении временных ограничений предупредили в Севастопольэнерго.Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам, объяснили энергетики.При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты, подчеркнули в Севастопольэнерго.И заверили, что как только появится конкретная информация о сроках и порядке возвращения к графикам, об этом будет оперативно проинформировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют
В Севастополе из-за ограничения в подаче электричества невозможно соблюдение графиков