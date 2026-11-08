https://crimea.ria.ru/20261108/v-sevastopole-ogranichili-podachu-elektrichestva--grafiki-ne-deystvuyut-1160864105.html

В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют

В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют - РИА Новости Крым, 08.11.2026

В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют

В Севастополе после ограничения подачи электроэнергии в регион стало невозможным соблюдать ранее объявленный график. О возвращении временных ограничений... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T09:03

2026-11-08T09:03

2026-11-08T09:03

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе после ограничения подачи электроэнергии в регион стало невозможным соблюдать ранее объявленный график. О возвращении временных ограничений предупредили в Севастопольэнерго.Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам, объяснили энергетики.При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты, подчеркнули в Севастопольэнерго.И заверили, что как только появится конкретная информация о сроках и порядке возвращения к графикам, об этом будет оперативно проинформировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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