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В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют
В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют - РИА Новости Крым, 08.11.2026
В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют
В Севастополе после ограничения подачи электроэнергии в регион стало невозможным соблюдать ранее объявленный график. О возвращении временных ограничений... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T09:03
2026-11-08T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе после ограничения подачи электроэнергии в регион стало невозможным соблюдать ранее объявленный график. О возвращении временных ограничений предупредили в Севастопольэнерго.Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам, объяснили энергетики.При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты, подчеркнули в Севастопольэнерго.И заверили, что как только появится конкретная информация о сроках и порядке возвращения к графикам, об этом будет оперативно проинформировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют

В Севастополе из-за ограничения в подаче электричества невозможно соблюдение графиков

09:03 08.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе после ограничения подачи электроэнергии в регион стало невозможным соблюдать ранее объявленный график. О возвращении временных ограничений предупредили в Севастопольэнерго.
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", – сказано в сообщении организации в мессенджере МАКС.
Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам, объяснили энергетики.
При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты, подчеркнули в Севастопольэнерго.
И заверили, что как только появится конкретная информация о сроках и порядке возвращения к графикам, об этом будет оперативно проинформировано.
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