https://crimea.ria.ru/20261108/v-krymu-i-sevastopole-snyali-ugrozu-vozdushnoy-ataki-1160862456.html
В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки
В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки - РИА Новости Крым, 08.11.2026
В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки
В Крыму и Севастополе снята угроза удара с воздуха. Об этом сообщают Главное управление МЧС России по РК и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T07:10
2026-11-08T07:10
2026-11-08T07:11
новости крыма
новости севастополя
севастополь
крым
гу мчс рф по республике крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111723/75/1117237505_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_002ec459d42894bd42a59826d69f985f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе снята угроза удара с воздуха. Об этом сообщают Главное управление МЧС России по РК и губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении ГУ МЧС по РК."Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111723/75/1117237505_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_e909e8af890cc2b517bb2aab9095c5f4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, гу мчс рф по республике крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки
В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки
07:10 08.11.2026 (обновлено: 07:11 08.11.2026)