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В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки
В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки - РИА Новости Крым, 08.11.2026
В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки
В Крыму и Севастополе снята угроза удара с воздуха. Об этом сообщают Главное управление МЧС России по РК и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.11.2026
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2026-11-08T07:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе снята угроза удара с воздуха. Об этом сообщают Главное управление МЧС России по РК и губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении ГУ МЧС по РК."Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки

В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки

07:10 08.11.2026 (обновлено: 07:11 08.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Галия Шакирова / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости Крым . Галия Шакирова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе снята угроза удара с воздуха. Об этом сообщают Главное управление МЧС России по РК и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении ГУ МЧС по РК.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаНовости СевастополяСевастопольКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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