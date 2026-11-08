https://crimea.ria.ru/20261108/v-krymu-do-kontsa-goda-otkroyut-14-modulnykh-domov-kultury-1160861954.html

В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры

В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры - РИА Новости Крым, 08.11.2026

В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры

Продолжается улучшение материально-технической базы учреждений культуры и спорта в Крыму. Помимо большого количества отреставрированных и новых объектов в... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T16:48

2026-11-08T16:48

2026-11-08T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Продолжается улучшение материально-технической базы учреждений культуры и спорта в Крыму. Помимо большого количества отреставрированных и новых объектов в разных районах полуострова до конца года будут сданы в эксплуатацию 14 модульных дома культуры и 10 ФОКов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.2026 год был достаточно сложным, однако все учреждения работают по своим по определенным планам и выполняют те задачи, которые ставит перед ними руководство страны даже в условиях чрезвычайной ситуации, подтвердила председатель профильного комитета."Год еще не завершен, на сегодняшний день удалось сделать очень много по улучшению материально-технической базы наших объектов", – подчеркнула гостья студии.Среди знаковых объектов культуры Алла Пономаренко отметила завершение ремонта дачи Стамболи в Феодосии, где организуется музей древности, а также открытие отреставрированной Голубой гостиной в Воронцовском дворце в Алупке."Были выделены внебюджетные средства на установку 14 модульных домов культуры в селах Республики Крым в 2026 году. Это очень важно, потому что во многих из них не было их много-много лет. В каждом муниципалитете было выбрано одно село, в котором эти дома культуры будут установлены. Это быстровозводимые модульные конструкции – теплые, светлые, в них есть место для расположения библиотек, большой зал-трансформер, где можно проводить мероприятия. Семь уже введены в эксплуатацию и еще семь до конца года будут сделаны", – поделилась собеседница.Также внебюджетные средства выделены на установку 10 ФОКОв – физкультурно-оздоровительных комплексов, уведомила она."Они тоже быстровозводимые, и в Крыму это очень активно используется. Они тоже оборудованы и душевыми, и санитарной зоной, и большим спортивным залом, который может использоваться для различных видов спорта", – сказала Алла Пономаренко.Кроме этого, по ее информации, создаются два больших спортивных сооружения в Симферополе и в Симферопольском районе – для занятий спортивной школы с инклюзивным образованием в Заводском и на центральном стадионе "Локомотив", центре подготовки крымских спортсменов."Также хочу поблагодарить руководителей наших муниципалитетов, так как в Программе инициативного бюджетирования 11 муниципалитетов выбрали именно спортивное сооружение – население поддержало то, что нужно заниматься спортом, поэтому нужно создавать спортивные объекты", – подытожила зампредседателя Госсовета РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеевКак проекты массового спорта реализуются в КрымуСевастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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