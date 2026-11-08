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В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры
В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры - РИА Новости Крым, 08.11.2026
В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры
Продолжается улучшение материально-технической базы учреждений культуры и спорта в Крыму. Помимо большого количества отреставрированных и новых объектов в... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T16:48
2026-11-08T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Продолжается улучшение материально-технической базы учреждений культуры и спорта в Крыму. Помимо большого количества отреставрированных и новых объектов в разных районах полуострова до конца года будут сданы в эксплуатацию 14 модульных дома культуры и 10 ФОКов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.2026 год был достаточно сложным, однако все учреждения работают по своим по определенным планам и выполняют те задачи, которые ставит перед ними руководство страны даже в условиях чрезвычайной ситуации, подтвердила председатель профильного комитета."Год еще не завершен, на сегодняшний день удалось сделать очень много по улучшению материально-технической базы наших объектов", – подчеркнула гостья студии.Среди знаковых объектов культуры Алла Пономаренко отметила завершение ремонта дачи Стамболи в Феодосии, где организуется музей древности, а также открытие отреставрированной Голубой гостиной в Воронцовском дворце в Алупке."Были выделены внебюджетные средства на установку 14 модульных домов культуры в селах Республики Крым в 2026 году. Это очень важно, потому что во многих из них не было их много-много лет. В каждом муниципалитете было выбрано одно село, в котором эти дома культуры будут установлены. Это быстровозводимые модульные конструкции – теплые, светлые, в них есть место для расположения библиотек, большой зал-трансформер, где можно проводить мероприятия. Семь уже введены в эксплуатацию и еще семь до конца года будут сделаны", – поделилась собеседница.Также внебюджетные средства выделены на установку 10 ФОКОв – физкультурно-оздоровительных комплексов, уведомила она."Они тоже быстровозводимые, и в Крыму это очень активно используется. Они тоже оборудованы и душевыми, и санитарной зоной, и большим спортивным залом, который может использоваться для различных видов спорта", – сказала Алла Пономаренко.Кроме этого, по ее информации, создаются два больших спортивных сооружения в Симферополе и в Симферопольском районе – для занятий спортивной школы с инклюзивным образованием в Заводском и на центральном стадионе "Локомотив", центре подготовки крымских спортсменов."Также хочу поблагодарить руководителей наших муниципалитетов, так как в Программе инициативного бюджетирования 11 муниципалитетов выбрали именно спортивное сооружение – население поддержало то, что нужно заниматься спортом, поэтому нужно создавать спортивные объекты", – подытожила зампредседателя Госсовета РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Новом Херсонесе создаются проекты по сохранению наследия музеевКак проекты массового спорта реализуются в КрымуСевастополь вошел в число регионов с лучшими условиями для занятий спортом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
крым, новости крыма, культура, спорт, общество
В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры

В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры и 10 спортивных ФОКОв

16:48 08.11.2026
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Продолжается улучшение материально-технической базы учреждений культуры и спорта в Крыму. Помимо большого количества отреставрированных и новых объектов в разных районах полуострова до конца года будут сданы в эксплуатацию 14 модульных дома культуры и 10 ФОКов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.
"У нас около полутора тысяч учреждений культуры – библиотеки, театры, музеи, детские школы искусств и так далее. И учреждений спорта у нас тоже около 100 – федерации, спортивные школы, училище олимпийского резерва. База спортивной подготовки сборных команд Республики Крым. Их тоже очень много. И все эти люди объединены одной целью, одной задачей – развития культуры и спорта в Республике Крым", – сказала спикер.
2026 год был достаточно сложным, однако все учреждения работают по своим по определенным планам и выполняют те задачи, которые ставит перед ними руководство страны даже в условиях чрезвычайной ситуации, подтвердила председатель профильного комитета.
"Год еще не завершен, на сегодняшний день удалось сделать очень много по улучшению материально-технической базы наших объектов", – подчеркнула гостья студии.
Среди знаковых объектов культуры Алла Пономаренко отметила завершение ремонта дачи Стамболи в Феодосии, где организуется музей древности, а также открытие отреставрированной Голубой гостиной в Воронцовском дворце в Алупке.
"Были выделены внебюджетные средства на установку 14 модульных домов культуры в селах Республики Крым в 2026 году. Это очень важно, потому что во многих из них не было их много-много лет. В каждом муниципалитете было выбрано одно село, в котором эти дома культуры будут установлены. Это быстровозводимые модульные конструкции – теплые, светлые, в них есть место для расположения библиотек, большой зал-трансформер, где можно проводить мероприятия. Семь уже введены в эксплуатацию и еще семь до конца года будут сделаны", – поделилась собеседница.
Также внебюджетные средства выделены на установку 10 ФОКОв – физкультурно-оздоровительных комплексов, уведомила она.
"Они тоже быстровозводимые, и в Крыму это очень активно используется. Они тоже оборудованы и душевыми, и санитарной зоной, и большим спортивным залом, который может использоваться для различных видов спорта", – сказала Алла Пономаренко.
Кроме этого, по ее информации, создаются два больших спортивных сооружения в Симферополе и в Симферопольском районе – для занятий спортивной школы с инклюзивным образованием в Заводском и на центральном стадионе "Локомотив", центре подготовки крымских спортсменов.
"Также хочу поблагодарить руководителей наших муниципалитетов, так как в Программе инициативного бюджетирования 11 муниципалитетов выбрали именно спортивное сооружение – население поддержало то, что нужно заниматься спортом, поэтому нужно создавать спортивные объекты", – подытожила зампредседателя Госсовета РК.
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