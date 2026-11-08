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В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях
В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях - РИА Новости Крым, 08.11.2026
В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях
В Керчи ограничена подача воды, сообщили в местной администрации. Это связано с аварией на магистральных энергосетях. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T11:32
2026-11-08T11:32
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи ограничена подача воды, сообщили в местной администрации. Это связано с аварией на магистральных энергосетях.Специалисты ГУП РК "Вода Крыма" принимают все возможные меры для подачи воды в городскую систему водоснабжения. Ориентировочно водоснабжение города будет восстановлено к 17:00, проинформировали в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма
В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях

Из-за аварии на энергосетях за пределами Крыма ограничена подача воды в Керчи

11:32 08.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи ограничена подача воды, сообщили в местной администрации. Это связано с аварией на магистральных энергосетях.
"В связи с аварией на магистральных энергосетях за пределами полуострова в Керчи ограничено водоснабжение", – сказано в сообщении.
Специалисты ГУП РК "Вода Крыма" принимают все возможные меры для подачи воды в городскую систему водоснабжения. Ориентировочно водоснабжение города будет восстановлено к 17:00, проинформировали в администрации.
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