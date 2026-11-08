https://crimea.ria.ru/20261108/v-kerchi-ogranicheno-vodosnabzhenie-iz-za-avarii-na-magistralnykh-energosetyakh--1160870317.html
В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях
В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях - РИА Новости Крым, 08.11.2026
В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях
В Керчи ограничена подача воды, сообщили в местной администрации. Это связано с аварией на магистральных энергосетях. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T11:32
2026-11-08T11:32
2026-11-08T11:32
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110532/26/1105322622_0:543:1477:1374_1920x0_80_0_0_af28c4c212be108bed059f5740cf7679.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи ограничена подача воды, сообщили в местной администрации. Это связано с аварией на магистральных энергосетях.Специалисты ГУП РК "Вода Крыма" принимают все возможные меры для подачи воды в городскую систему водоснабжения. Ориентировочно водоснабжение города будет восстановлено к 17:00, проинформировали в администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110532/26/1105322622_0:405:1477:1513_1920x0_80_0_0_67f172bb446694b1b72cadc7bc00b588.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма
В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях
Из-за аварии на энергосетях за пределами Крыма ограничена подача воды в Керчи