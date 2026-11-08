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В Алупке горит жилой дом - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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В Алупке горит жилой дом
В Алупке горит жилой дом - РИА Новости Крым, 08.11.2026
В Алупке горит жилой дом
Жилой двухэтажный дом горит в Алупке, пожар разгорелся на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Жилой двухэтажный дом горит в Алупке, пожар разгорелся на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.По прибытии подразделений было установлено, что происходит возгорание одновременно четырех квартир в двухэтажном частном домовладении на площади 100 квадратных метров. Огонь стремительно распространился по деревянной обрешетке крыши, однако увеличения площади возгорания не допущено, проинформировали в МЧС.Пожар был локализован в 13:30, через полчаса спасателям удалось локализовать открытое горение. На месте пожара работают эксперты-дознаватели над установлением причин пожара. Всего в тушении пожара задействованы 23 человека и семь единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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алупка, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Алупке горит жилой дом

В Крыму горит жилой дом в Алупке

15:01 08.11.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Алупке
Пожар в Алупке
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Жилой двухэтажный дом горит в Алупке, пожар разгорелся на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по адресу: г. Алупка, ул. Ялтинская. Незамедлительно к месту происшествия были направлены огнеборцы второго пожарно-спасательного отряда Главного управления", – говорится в сообщении.
По прибытии подразделений было установлено, что происходит возгорание одновременно четырех квартир в двухэтажном частном домовладении на площади 100 квадратных метров. Огонь стремительно распространился по деревянной обрешетке крыши, однако увеличения площади возгорания не допущено, проинформировали в МЧС.
Пожар был локализован в 13:30, через полчаса спасателям удалось локализовать открытое горение. На месте пожара работают эксперты-дознаватели над установлением причин пожара. Всего в тушении пожара задействованы 23 человека и семь единиц техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АлупкаНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
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