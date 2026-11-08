https://crimea.ria.ru/20261108/v-alupke-gorit-zhiloy-dom-1160873162.html

В Алупке горит жилой дом

В Алупке горит жилой дом - РИА Новости Крым, 08.11.2026

В Алупке горит жилой дом

Жилой двухэтажный дом горит в Алупке, пожар разгорелся на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T15:01

2026-11-08T15:01

2026-11-08T15:01

алупка

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

происшествия

пожар

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/08/1160873223_0:0:1643:925_1920x0_80_0_0_404eb2744fef34cca51e4bf0aaf5316a.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Жилой двухэтажный дом горит в Алупке, пожар разгорелся на площади 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.По прибытии подразделений было установлено, что происходит возгорание одновременно четырех квартир в двухэтажном частном домовладении на площади 100 квадратных метров. Огонь стремительно распространился по деревянной обрешетке крыши, однако увеличения площади возгорания не допущено, проинформировали в МЧС.Пожар был локализован в 13:30, через полчаса спасателям удалось локализовать открытое горение. На месте пожара работают эксперты-дознаватели над установлением причин пожара. Всего в тушении пожара задействованы 23 человека и семь единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алупка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алупка, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар