https://crimea.ria.ru/20261108/udary-po-ukraine-segodnya-razbity-podstantsiya-i-suda-s-voennymi-gruzami-1160876589.html

Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами

Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли новые беспилотные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T17:24

2026-11-08T17:24

2026-11-08T17:24

удары по украине

вооруженные силы россии

новости сво

черное море

энергосистема украины

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли новые беспилотные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в порту Черноморск Одесской области разбит контейнеровоз с имуществом и грузами двойного назначения, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы – сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.Накануне ВС РФ разбили электроподстанцию, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины, в Киевской области, сообщали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в КиевеНовости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежиБлэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, черное море, энергосистема украины, новости, министерство обороны рф