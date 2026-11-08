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Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами
Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли новые беспилотные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T17:24
2026-11-08T17:24
удары по украине
вооруженные силы россии
новости сво
черное море
энергосистема украины
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли новые беспилотные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в порту Черноморск Одесской области разбит контейнеровоз с имуществом и грузами двойного назначения, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы – сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.Накануне ВС РФ разбили электроподстанцию, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины, в Киевской области, сообщали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Северный мост и завод по производству ракет "Фламинго" разбиты в КиевеНовости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежиБлэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов
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удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, черное море, энергосистема украины, новости, министерство обороны рф
Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами

Удары по Украине - ВС РФ разбили электроподстанцию и два судна с военными грузами

17:24 08.11.2026
 
© УкрэнергоПоврежденная электроподстанция на Украине
Поврежденная электроподстанция на Украине
© Укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли новые беспилотные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня днем в результате ударов поражены электроподстанция 330 кВ "Каменская", обеспечивавшая работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области", – сказано в сообщении
Кроме того, в порту Черноморск Одесской области разбит контейнеровоз с имуществом и грузами двойного назначения, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы – сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ.
Накануне ВС РФ разбили электроподстанцию, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины, в Киевской области, сообщали в Минобороны РФ.
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Удары по УкраинеВооруженные силы РоссииНовости СВОЧерное мореЭнергосистема УкраиныНовостиМинистерство обороны РФ
 
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