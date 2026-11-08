https://crimea.ria.ru/20261108/strelba-v-krakove-pogibli-i-raneny-grazhdane-pyati-gosudarstv-1160872989.html

Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств

Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств

Среди погибших и раненных при стрельбе в Кракове граждане пяти государств, в том числе – России, сообщила в воскресенье пресс-секретарь МВД и администрации... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T14:50

2026-11-08T14:50

2026-11-08T14:50

новости

польша

стрельба

теракт

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/07/1160860004_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20713c3e46ecb077ec63f542019de36e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Среди погибших и раненных при стрельбе в Кракове граждане пяти государств, в том числе – России, сообщила в воскресенье пресс-секретарь МВД и администрации Польши Каролина Галецкая.Накануне в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля. Сообщалось о пятерых погибших, затем – о шестерых, двенадцать человек попали в больницы в критическом состоянии. В частности, при стрельбе в Кракове пострадала россиянка.Польская прокуратура возбудила дело о стрельбе в Кракове по статье "терроризм", сообщает также агентство со ссылкой на генпрокурора республики Вальдемара Журека.Как сообщил в воскресенье пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек, устроивший стрельбу в польском Кракове 24-летний мужчина также убил в собственном доме родителей и сестру. В квартире было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известноЗадержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчинПодросток расстрелял детей в начальной школе в США – погибли четверо

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео 2026-11-08T14:50 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, польша, стрельба, теракт, происшествия, видео