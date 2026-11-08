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Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств
Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств
Среди погибших и раненных при стрельбе в Кракове граждане пяти государств, в том числе – России, сообщила в воскресенье пресс-секретарь МВД и администрации... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T14:50
2026-11-08T14:50
новости
польша
стрельба
теракт
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Среди погибших и раненных при стрельбе в Кракове граждане пяти государств, в том числе – России, сообщила в воскресенье пресс-секретарь МВД и администрации Польши Каролина Галецкая.Накануне в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля. Сообщалось о пятерых погибших, затем – о шестерых, двенадцать человек попали в больницы в критическом состоянии. В частности, при стрельбе в Кракове пострадала россиянка.Польская прокуратура возбудила дело о стрельбе в Кракове по статье "терроризм", сообщает также агентство со ссылкой на генпрокурора республики Вальдемара Журека.Как сообщил в воскресенье пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек, устроивший стрельбу в польском Кракове 24-летний мужчина также убил в собственном доме родителей и сестру. В квартире было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известноЗадержаны двое устроивших стрельбу в Кракове мужчинПодросток расстрелял детей в начальной школе в США – погибли четверо
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РИА Новости Крым
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео
Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео
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новости, польша, стрельба, теракт, происшествия, видео
Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Среди погибших и раненных при стрельбе в Кракове граждане пяти государств, в том числе – России, сообщила в воскресенье пресс-секретарь МВД и администрации Польши Каролина Галецкая.
2026-11-08T14:50
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Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств

При теракте в Кракове погибли и ранены граждане пяти государств – МВД Польши

14:50 08.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Среди погибших и раненных при стрельбе в Кракове граждане пяти государств, в том числе – России, сообщила в воскресенье пресс-секретарь МВД и администрации Польши Каролина Галецкая.
Накануне в центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля. Сообщалось о пятерых погибших, затем – о шестерых, двенадцать человек попали в больницы в критическом состоянии. В частности, при стрельбе в Кракове пострадала россиянка.
"Среди погибших и раненых в результате вчерашнего теракта в Кракове есть граждане пяти стран: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии", – цитирует сообщение РИА Новости.
Польская прокуратура возбудила дело о стрельбе в Кракове по статье "терроризм", сообщает также агентство со ссылкой на генпрокурора республики Вальдемара Журека.
Как сообщил в воскресенье пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек, устроивший стрельбу в польском Кракове 24-летний мужчина также убил в собственном доме родителей и сестру. В квартире было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия.
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