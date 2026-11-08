https://crimea.ria.ru/20261108/sovershivshiy-terakt-v-krakove-muzhchina-ubil-doma-roditeley-i-sestru-1160867512.html
Совершивший теракт в Кракове мужчина убил дома родителей и сестру
Совершивший теракт в Кракове мужчина убил дома родителей и сестру - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Совершивший теракт в Кракове мужчина убил дома родителей и сестру
Мужчина, совершивший теракт в Кракове, убил трех членов своей семьи, сообщил радиостанции RMF FM пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T11:16
2026-11-08T11:16
2026-11-08T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Мужчина, совершивший теракт в Кракове, убил трех членов своей семьи, сообщил радиостанции RMF FM пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек.По данным полиции Свентокшиского воеводства, речь о двух женщинах 21 и 52 лет и 53-летнем мужчине."На телах обнаружены ранения, которые первоначально были расценены как огнестрельные", – уточнили силовики.В квартире также нашли семь единиц оружия. Предположительно, оно принадлежало отцу стрелка, который получил разрешение на его использование.При стрельбе в Кракове пострадала россиянка, сообщило ранее посольство в Польше.В центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля днем в субботу, 7 ноября. Известно о пятерых погибших. Двенадцать человек находятся в критическом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни.В полиции заявили о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен, но потом опровергли сведения о двоих задержанных, заявив, что стрелок, раненный при задержании, действовал один.Также министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о связи стрелявшего в Кракове с польской армией – ранее о том, что стрелок был солдатом, написало издание Onet."Я решительно опровергаю информацию, появляющуюся в публичном пространстве, что исполнителем сегодняшнего нападения в Кракове был солдат Войска польского. Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел ничего общего с армией", – написал Косиняк-Камыш в социальной сети X.Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября. Во всей стране 8 и 9 ноября также объявили днями траура по жертвам стрельбы в Кракове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, польша, происшествия, убийство
Совершивший теракт в Кракове мужчина убил дома родителей и сестру
Совершивший теракт в Кракове убил дома родителей и сестру
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.
Мужчина, совершивший теракт в Кракове
, убил трех членов своей семьи, сообщил радиостанции RMF FM
пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек.
"Вчера в многоквартирном доме в Островец-Свентокшиском были найдены тела трех человек: сестры и родителей 24-летнего Михала О.", – цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
По данным полиции Свентокшиского воеводства, речь о двух женщинах 21 и 52 лет и 53-летнем мужчине.
"На телах обнаружены ранения, которые первоначально были расценены как огнестрельные", – уточнили силовики.
В квартире также нашли семь единиц оружия. Предположительно, оно принадлежало отцу стрелка, который получил разрешение на его использование.
При стрельбе в Кракове пострадала россиянка
, сообщило ранее посольство в Польше.
В центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля днем в субботу, 7 ноября. Известно о пятерых погибших
. Двенадцать человек
находятся в критическом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни.
В полиции заявили о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен, но потом опровергли сведения о двоих задержанных, заявив, что стрелок, раненный при задержании, действовал один.
Также министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о связи стрелявшего в Кракове с польской армией – ранее о том, что стрелок был солдатом, написало издание Onet.
"Я решительно опровергаю информацию, появляющуюся в публичном пространстве, что исполнителем сегодняшнего нападения в Кракове был солдат Войска польского. Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел ничего общего с армией", – написал Косиняк-Камыш в социальной сети X.
Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября. Во всей стране 8 и 9 ноября также объявили днями траура по жертвам стрельбы в Кракове.
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