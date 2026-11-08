https://crimea.ria.ru/20261108/smertelnoe-dtp-v-sochi-velosipedistka-vletela-v-gruzovik-1160872840.html

Смертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовик

Смертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовик - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Смертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовик

35-летняя водитель электровелосипеда погибла при столкновении с грузовиком в Сочи, сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T14:31

2026-11-08T14:31

2026-11-08T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. 35-летняя водитель электровелосипеда погибла при столкновении с грузовиком в Сочи, сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края.По данным правоохранителей, смертельная авария произошла в воскресенье в Центральном курорта. Женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где и попала под колеса грузового JAC.В настоящее время правоохранители проводят проверка, устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:60-летнюю женщину сбили на "зебре" в СевастополеОдин человек погиб и еще один ранен в ДТП на КубаниИномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавших

сочи

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, краснодарский край, происшествия, дтп