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Смертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовик
Смертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовик - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Смертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовик
35-летняя водитель электровелосипеда погибла при столкновении с грузовиком в Сочи, сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T14:31
2026-11-08T14:31
2026-11-08T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. 35-летняя водитель электровелосипеда погибла при столкновении с грузовиком в Сочи, сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края.По данным правоохранителей, смертельная авария произошла в воскресенье в Центральном курорта. Женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где и попала под колеса грузового JAC.В настоящее время правоохранители проводят проверка, устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:60-летнюю женщину сбили на "зебре" в СевастополеОдин человек погиб и еще один ранен в ДТП на КубаниИномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавших
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сочи, новости, краснодарский край, происшествия, дтп
Смертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовик
Женщина на электровелосипеде погибла в ДТП с грузовиком в Сочи