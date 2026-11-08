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Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет
Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет
Четыре человека погибли и до 88 увеличилось число раненых при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T18:10
2026-11-08T18:10
египет
поезд
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и до 88 увеличилось число раненых при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, в районе Эль-Айят в Гизе ранее в воскресенье. Изначально сообщалось о 64 пострадавших.В частности, от ран скончался машинист сошедшего с рельсов поезда.Глава египетского минздрава Халед Гаффар распорядился перевести все медицинские учреждения в провинциях Гиза и Бени-Суэйф в режим повышенной готовности, а также обеспечить оказание необходимой экстренной медицинской помощи пострадавшим. В спасательных работах и транспортировке раненых задействованы более полусотни машины скорой помощи.Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места крушения поезда в районе Гизы в Египте
Кадры с места крушения поезда в районе Гизы в Египте
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египет, поезд, происшествия, в мире, новости, видео
Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и до 88 увеличилось число раненых при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.
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Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет

При сходе пассажирского поезда в Египте погибли четверо – власти

18:10 08.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и до 88 увеличилось число раненых при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, в районе Эль-Айят в Гизе ранее в воскресенье. Изначально сообщалось о 64 пострадавших.
"Число пострадавших в результате железнодорожной аварии в Эль-Айяте возросло до 88 человек, четыре пассажира погибли", – цитирует агентство заявление.
В частности, от ран скончался машинист сошедшего с рельсов поезда.
Глава египетского минздрава Халед Гаффар распорядился перевести все медицинские учреждения в провинциях Гиза и Бени-Суэйф в режим повышенной готовности, а также обеспечить оказание необходимой экстренной медицинской помощи пострадавшим. В спасательных работах и транспортировке раненых задействованы более полусотни машины скорой помощи.
Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.
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