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Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет

Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет

Четыре человека погибли и до 88 увеличилось число раненых при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T18:10

2026-11-08T18:10

2026-11-08T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и до 88 увеличилось число раненых при сходе пассажирского поезда в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местных властей.Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, в районе Эль-Айят в Гизе ранее в воскресенье. Изначально сообщалось о 64 пострадавших.В частности, от ран скончался машинист сошедшего с рельсов поезда.Глава египетского минздрава Халед Гаффар распорядился перевести все медицинские учреждения в провинциях Гиза и Бени-Суэйф в режим повышенной готовности, а также обеспечить оказание необходимой экстренной медицинской помощи пострадавшим. В спасательных работах и транспортировке раненых задействованы более полусотни машины скорой помощи.Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

египет

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2026

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Кадры с места крушения поезда в районе Гизы в Египте Кадры с места крушения поезда в районе Гизы в Египте 2026-11-08T18:10 true PT0M14S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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