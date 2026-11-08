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Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми
Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми
Севастопольский ветеран Иван Скворцов завоевал серебряную медаль в настольном теннисе на "Кубке мужества", сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T20:11
2026-11-08T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский ветеран Иван Скворцов завоевал серебряную медаль в настольном теннисе на "Кубке мужества", сообщает пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, всероссийский физкультурный инклюзивный фестиваль проходил в Перми. Соревнованрия являются одним из главных событий в системе адаптивного спорта для ветеранов боевых действий.В итоге призером соревнований стал Иван Скворцов, который взял серебряную медаль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованияхСевастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствамКрымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу
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новости севастополя, севастополь, правительство севастополя, спорт, награды
Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми

Ветеран из Севастополя взял серебро "Кубка мужества" в Перми

20:11 08.11.2026
 
© Правительство СевастополяСевастопольский ветеран Иван Скворцов завоевал серебряную медаль в настольном теннисе на "Кубке мужества"
Севастопольский ветеран Иван Скворцов завоевал серебряную медаль в настольном теннисе на Кубке мужества
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский ветеран Иван Скворцов завоевал серебряную медаль в настольном теннисе на "Кубке мужества", сообщает пресс-служба правительства города.
По данным пресс-службы, всероссийский физкультурный инклюзивный фестиваль проходил в Перми. Соревнованрия являются одним из главных событий в системе адаптивного спорта для ветеранов боевых действий.
"Севастополь представила команда из пяти участников: Константин Гриб и Александр Наумов выступают в пауэрлифтинге, Сергей Гордейчук и Павел Новик – спортивное метание ножа, и Иван Скворцов в настольном теннисе. Руководитель делегации – Александр Попов", – перечислили в правительстве.
В итоге призером соревнований стал Иван Скворцов, который взял серебряную медаль.
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