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Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми

Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми

Севастопольский ветеран Иван Скворцов завоевал серебряную медаль в настольном теннисе на "Кубке мужества", сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T20:11

2026-11-08T20:11

2026-11-08T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольский ветеран Иван Скворцов завоевал серебряную медаль в настольном теннисе на "Кубке мужества", сообщает пресс-служба правительства города.По данным пресс-службы, всероссийский физкультурный инклюзивный фестиваль проходил в Перми. Соревнованрия являются одним из главных событий в системе адаптивного спорта для ветеранов боевых действий.В итоге призером соревнований стал Иван Скворцов, который взял серебряную медаль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил крымских спортсменов за победу на международных соревнованияхСевастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствамКрымчане взяли серебро и бронзу чемпионата мира по параармрестлингу

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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