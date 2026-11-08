https://crimea.ria.ru/20261108/pri-strelbe-v-krakove-postradala-rossiyanka-1160862584.html

При стрельбе в Кракове пострадала россиянка

При стрельбе в Кракове пострадала россиянка - РИА Новости Крым, 08.11.2026

При стрельбе в Кракове пострадала россиянка

При стрельбе в Кракове в субботу, 7 ноября, пострадала россиянка, сообщило посольство в Польше. Накануне источник РИА Новости рассказал, что среди раненых есть... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T07:22

2026-11-08T07:22

2026-11-08T07:22

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польша

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. При стрельбе в Кракове в субботу, 7 ноября, пострадала россиянка, сообщило посольство в Польше. Накануне источник РИА Новости рассказал, что среди раненых есть соотечественник.Там также напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и при необходимости получения экстренной консульской помощи граждане могут обращаться в посольство по телефону горячей линии.В центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля днем в субботу, 7 ноября. Известно о пятерых погибших. Двенадцать человек находятся в критическом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни.В полиции заявили о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен, но потом опровергли сведения о двоих задержанных, заявив, что стрелок, раненный при задержании, действовал один.Также министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о связи стрелявшего в Кракове с польской армией – ранее о том, что стрелок был солдатом, написало издание Onet."Я решительно опровергаю информацию, появляющуюся в публичном пространстве, что исполнителем сегодняшнего нападения в Кракове был солдат Войска польского. Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел ничего общего с армией", – написал Косиняк-Камыш в социальной сети X.Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября. Во всей стране 8 и 9 ноября также объявили днями траура по жертвам стрельбы в Кракове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

польша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео 2026-11-08T07:22 true PT0M29S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, польша, стрельба, происшествия, видео