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При стрельбе в Кракове пострадала россиянка - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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При стрельбе в Кракове пострадала россиянка
При стрельбе в Кракове пострадала россиянка - РИА Новости Крым, 08.11.2026
При стрельбе в Кракове пострадала россиянка
При стрельбе в Кракове в субботу, 7 ноября, пострадала россиянка, сообщило посольство в Польше. Накануне источник РИА Новости рассказал, что среди раненых есть... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T07:22
2026-11-08T07:22
новости
польша
стрельба
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. При стрельбе в Кракове в субботу, 7 ноября, пострадала россиянка, сообщило посольство в Польше. Накануне источник РИА Новости рассказал, что среди раненых есть соотечественник.Там также напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и при необходимости получения экстренной консульской помощи граждане могут обращаться в посольство по телефону горячей линии.В центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля днем в субботу, 7 ноября. Известно о пятерых погибших. Двенадцать человек находятся в критическом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни.В полиции заявили о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен, но потом опровергли сведения о двоих задержанных, заявив, что стрелок, раненный при задержании, действовал один.Также министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о связи стрелявшего в Кракове с польской армией – ранее о том, что стрелок был солдатом, написало издание Onet."Я решительно опровергаю информацию, появляющуюся в публичном пространстве, что исполнителем сегодняшнего нападения в Кракове был солдат Войска польского. Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел ничего общего с армией", – написал Косиняк-Камыш в социальной сети X.Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября. Во всей стране 8 и 9 ноября также объявили днями траура по жертвам стрельбы в Кракове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео
Момент стрельбы в центре Кракова попал на видео
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новости, польша, стрельба, происшествия, видео
При стрельбе в Кракове пострадала россиянка
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. При стрельбе в Кракове в субботу, 7 ноября, пострадала россиянка, сообщило посольство в Польше. Накануне источник РИА Новости рассказал, что среди раненых есть соотечественник.
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При стрельбе в Кракове пострадала россиянка

Во время стрельбы в Кракове ранена гражданка России

07:22 08.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. При стрельбе в Кракове в субботу, 7 ноября, пострадала россиянка, сообщило посольство в Польше. Накануне источник РИА Новости рассказал, что среди раненых есть соотечественник.
"По информации одного из учреждений здравоохранения Кракова, к сожалению, в результате стрельбы, произошедшей 7 ноября на Главной рыночной площади (Rynek Główny) города, ранена гражданка Российской Федерации. <...> Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей, продолжает следить за развитием ситуации и находится в контакте с органами здравоохранения города Кракова", – цитирует РИА Новости заявление дипмиссии.
Там также напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и при необходимости получения экстренной консульской помощи граждане могут обращаться в посольство по телефону горячей линии.
В центре Кракова неизвестный открыл стрельбу по людям из проезжавшего автомобиля днем в субботу, 7 ноября. Известно о пятерых погибших. Двенадцать человек находятся в критическом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни.
В полиции заявили о задержании двоих нападавших, один из которых был ранен, но потом опровергли сведения о двоих задержанных, заявив, что стрелок, раненный при задержании, действовал один.
Также министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о связи стрелявшего в Кракове с польской армией – ранее о том, что стрелок был солдатом, написало издание Onet.
"Я решительно опровергаю информацию, появляющуюся в публичном пространстве, что исполнителем сегодняшнего нападения в Кракове был солдат Войска польского. Этот мужчина не был и не является солдатом польской армии и никогда не имел ничего общего с армией", – написал Косиняк-Камыш в социальной сети X.
Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур в связи с гибелью людей до 11 ноября. Во всей стране 8 и 9 ноября также объявили днями траура по жертвам стрельбы в Кракове.
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