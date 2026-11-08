https://crimea.ria.ru/20261108/pozhar-v-zhilom-dome-v-alupke-potushili-1160874490.html
Пожар в жилом доме в Алупке потушили
Пожар в жилом доме в Алупке потушили - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Пожар в жилом доме в Алупке потушили
Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Алупке, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T15:59
2026-11-08T15:59
2026-11-08T15:59
алупка
пожар
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
происшествия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/08/1160874630_26:0:1022:560_1920x0_80_0_0_1c93beaecc53c23457e9af6f1ac62ba0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Алупке, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Жилой двухэтажный дом горел в Алупке, пожар разгорелся на площади 100 квадратных метров, сообщалось ранее.Локализовать пожар удалось в 13:30.На месте работают эксперты-дознаватели, чтобы установить причину пожара. Всего в тушении были задействованы 23 человека и семь единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Оползневом в Крыму: что известноВ Севастополе сгорел жилой домПожар в частном доме в Симферополе потушили
алупка
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/08/1160874630_150:0:897:560_1920x0_80_0_0_f19f7be25e816a4bdd082e763f960eed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алупка, пожар, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, происшествия
Пожар в жилом доме в Алупке потушили
В Алупке потушили пожар в жилом доме