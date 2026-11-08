Рейтинг@Mail.ru
Пожар в жилом доме в Алупке потушили - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261108/pozhar-v-zhilom-dome-v-alupke-potushili-1160874490.html
Пожар в жилом доме в Алупке потушили
Пожар в жилом доме в Алупке потушили - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Пожар в жилом доме в Алупке потушили
Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Алупке, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T15:59
2026-11-08T15:59
алупка
пожар
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
происшествия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/08/1160874630_26:0:1022:560_1920x0_80_0_0_1c93beaecc53c23457e9af6f1ac62ba0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Алупке, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Жилой двухэтажный дом горел в Алупке, пожар разгорелся на площади 100 квадратных метров, сообщалось ранее.Локализовать пожар удалось в 13:30.На месте работают эксперты-дознаватели, чтобы установить причину пожара. Всего в тушении были задействованы 23 человека и семь единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Оползневом в Крыму: что известноВ Севастополе сгорел жилой домПожар в частном доме в Симферополе потушили
алупка
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/08/1160874630_150:0:897:560_1920x0_80_0_0_f19f7be25e816a4bdd082e763f960eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алупка, пожар, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, происшествия
Пожар в жилом доме в Алупке потушили

В Алупке потушили пожар в жилом доме

15:59 08.11.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара в жилом доме в Алупке
Тушение пожара в жилом доме в Алупке
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Алупке, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
Жилой двухэтажный дом горел в Алупке, пожар разгорелся на площади 100 квадратных метров, сообщалось ранее.
Локализовать пожар удалось в 13:30.
"Полная ликвидация пожара – в 15:24", – проинформировали в чрезвычайном ведомстве.
На месте работают эксперты-дознаватели, чтобы установить причину пожара. Всего в тушении были задействованы 23 человека и семь единиц техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в Оползневом в Крыму: что известно
В Севастополе сгорел жилой дом
Пожар в частном доме в Симферополе потушили
 
АлупкаПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаКрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:59Пожар в жилом доме в Алупке потушили
15:47Храм в симферопольском Залесье будет носить имя Святителя Луки
15:29Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи
15:01В Алупке горит жилой дом
14:50Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств 0:29
14:31Смертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовик
14:10На Крымском мосту начала расти очередь
13:47Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины
13:06На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ
12:55Нужны особые силы: владыка Тихон о мощах Луки и строительстве нового храма
12:31Впервые за 26 лет: рекордное число вспышек произошло на Солнце
12:09Отключения света в части Киева длятся до пяти суток
11:47На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Кубани
11:32В Керчи ограничено водоснабжение из-за аварии на магистральных энергосетях
11:16Совершивший теракт в Кракове мужчина убил дома родителей и сестру
11:05Запорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение – что с радиационным фоном
10:43Блэкаут в Днепропетровской области: без света более 600 тысяч абонентов
10:16Мощи Луки Крымского перенесли в строящийся храм в Симферополе
09:45Помощь людям: бесплатная юридическая клиника работает в крымском вузе
09:03В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют
Лента новостейМолния