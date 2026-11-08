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Помощь людям: бесплатная юридическая клиника работает в крымском вузе - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Помощь людям: бесплатная юридическая клиника работает в крымском вузе
Помощь людям: бесплатная юридическая клиника работает в крымском вузе - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Помощь людям: бесплатная юридическая клиника работает в крымском вузе
Юридическая клиника при Крымском филиале "РГУП имени В.М. Лебедева" помогает получить бесплатную юридическую помощь практически всем категориям граждан. О том,... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T09:45
2026-11-08T09:45
крым
бесплатная юридическая помощь
новости крыма
общество
юрий штурцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Юридическая клиника при Крымском филиале "РГУП имени В.М. Лебедева" помогает получить бесплатную юридическую помощь практически всем категориям граждан. О том, как студенты и преподаватели осуществляют эту деятельность, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заведующий отделением юридической клиники Крымского филиала, заслуженный юрист Республики Крым Юрий Штурцев и студентка 3-го курса Ева Доцюк.Механизм работает в университете правосудия уже порядка 12 лет, добавил гость эфира, и позволяет решать сразу две важные задачи – оказывать безвозмездную помощь населению и осуществлять практику студентов.Получить консультации бесплатно в юридической клинике могут граждане определенных льготных категорий, заметил он, это люди с инвалидностью 1 и 2 группы, малоимущие граждане, многодетные семьи, участники СВО, несовершеннолетние граждане и другие.Чаще всего за помощью в клинику приходят граждане по социальным вопросам, обозначил завотделением юридической клиники, по вопросам начисления пенсий и льгот, а также по вопросам, связанным с имуществом – недвижимостью, наследством, потребительские вопросы и т.д. Реже обращаются по трудовым спорам.Исключением в предоставлении помощи гражданам являются дела с уголовной составляющей, здесь возможно лишь консультирование и направление в соответствующие уполномоченные инстанции, сказал юрист.Все обращения, а также составление процессуальных документов, строго контролируются преподавателями вуза, обратил внимание Юрий Штурцев.В деятельность юридической клиники вовлечены студенты, которые имеют наибольшее желание и нацелены на практическую деятельность после окончания учебы, а также готовы служить людям, подчеркнул собеседник."На это надо потратить время, это не так-то просто. Часто к нам обращаются социально незащищенные слои общества, пенсионеры, им надо иногда просто выговориться. Поэтому студенту нужно из своего графика выделить время, приложить усилия и принять на себя определенную ответственность", - обратил внимание Юрий Штурцев.Те кто практикует в клинике, считает он, после окончания университета смогут быстрее и качественнее применить полученное образование в профессиональной деятельности."Самый приятный момент, когда мы достигаем результата, но в любом случае, даже когда просто разъясняем клиенту, как грамотнее поступить, само ощущение того, что мы можем помочь, мы можем направить, дать консультацию – это самое главное", - заключила Ева Доцюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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крым, бесплатная юридическая помощь, новости крыма, общество, юрий штурцев
Помощь людям: бесплатная юридическая клиника работает в крымском вузе

Кому и как оказывают бесплатную помощь в юридической клинике в Симферополе

09:45 08.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев Юрий Штурцев
 Юрий Штурцев - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Юридическая клиника при Крымском филиале "РГУП имени В.М. Лебедева" помогает получить бесплатную юридическую помощь практически всем категориям граждан. О том, как студенты и преподаватели осуществляют эту деятельность, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали заведующий отделением юридической клиники Крымского филиала, заслуженный юрист Республики Крым Юрий Штурцев и студентка 3-го курса Ева Доцюк.
"Изначально юридическая клиника создавалась по аналогии с медицинскими вузами, где открывались лаборатории, при которых будущие врачи могли применить свои знания на практике", - рассказал Юрий Штурцев.
Механизм работает в университете правосудия уже порядка 12 лет, добавил гость эфира, и позволяет решать сразу две важные задачи – оказывать безвозмездную помощь населению и осуществлять практику студентов.
Получить консультации бесплатно в юридической клинике могут граждане определенных льготных категорий, заметил он, это люди с инвалидностью 1 и 2 группы, малоимущие граждане, многодетные семьи, участники СВО, несовершеннолетние граждане и другие.
"Это очень полезно, потому что мы на практике применяем то, что нам дают на лекциях и семинарах. Только здесь нужно иметь более углубленные знания, чтобы оказывать качественную помощь", - добавила студентка крымского филиала РГУПа.
Чаще всего за помощью в клинику приходят граждане по социальным вопросам, обозначил завотделением юридической клиники, по вопросам начисления пенсий и льгот, а также по вопросам, связанным с имуществом – недвижимостью, наследством, потребительские вопросы и т.д. Реже обращаются по трудовым спорам.
Исключением в предоставлении помощи гражданам являются дела с уголовной составляющей, здесь возможно лишь консультирование и направление в соответствующие уполномоченные инстанции, сказал юрист.
Все обращения, а также составление процессуальных документов, строго контролируются преподавателями вуза, обратил внимание Юрий Штурцев.
В деятельность юридической клиники вовлечены студенты, которые имеют наибольшее желание и нацелены на практическую деятельность после окончания учебы, а также готовы служить людям, подчеркнул собеседник.
"На это надо потратить время, это не так-то просто. Часто к нам обращаются социально незащищенные слои общества, пенсионеры, им надо иногда просто выговориться. Поэтому студенту нужно из своего графика выделить время, приложить усилия и принять на себя определенную ответственность", - обратил внимание Юрий Штурцев.
Те кто практикует в клинике, считает он, после окончания университета смогут быстрее и качественнее применить полученное образование в профессиональной деятельности.
"Самый приятный момент, когда мы достигаем результата, но в любом случае, даже когда просто разъясняем клиенту, как грамотнее поступить, само ощущение того, что мы можем помочь, мы можем направить, дать консультацию – это самое главное", - заключила Ева Доцюк.
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КрымБесплатная юридическая помощьНовости КрымаОбществоЮрий Штурцев
 
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