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Переговоры в Абу-Даби и Крым без света: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Переговоры в Абу-Даби и Крым без света: топ новостей недели
Переговоры в Абу-Даби и Крым без света: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Переговоры в Абу-Даби и Крым без света: топ новостей недели
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США в ОАЭ. Атака ВСУ на энергообъекты за пределами Крыма и полуостров без света. Холодная перспектива для РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T16:27
2026-11-08T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США в ОАЭ. Атака ВСУ на энергообъекты за пределами Крыма и полуостров без света. Холодная перспектива для Киева и других городов Украины на зиму. Пыточная тюрьма террористического корпуса "Азов"* под Киевом. Спецоперация Польши на границе с Россией.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры в Абу-ДабиПереговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября, заявил на этой неделе спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф. Перед этой встречей Штаты обсудят в Брюсселе гарантии для Украины и контуры будущей архитектуры безопасности с представителями Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО.По мнению политолога Дениса Батурина, глобальных изменений сама по себе трехсторонняя встреча в Абу-Даби не принесет, однако благодаря ей остается потенциал повышения статуса переговоров. При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что поражение республиканцев на выборах в Конгресс США не только не смягчит, а, возможно, и ужесточит линию президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву и его европейским союзникам, мешающим урегулированию украинского конфликта.Как заявил 6 ноября зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер, Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта.Еще одно заявление сделала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, которая убеждена, что Украину ждет капитуляция, если киевский режим откажется от мирного урегулирования и продолжит затягивать конфликт.Крым без светаНа этой неделе ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры России за пределами полуострова. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Крыма и Севастополя. В связи со сложившейся непростой обстановкой в Крыму принято решение продлить каникулы в школах, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогичное решение принято в Севастополе.Зимняя перспектива для УкраиныРабота и само существование объектов энергетики, теплогенерации и водоснабжения Киева грядущей зимой под вопросом, заявил 5 ноября мэр украинской столицы Владимир Кличко. Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть не только Киев, но и другие крупные города Украины, в том числе Днепропетровск и Кривой рог, считает депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.Пыточная тюрьма под КиевомКиевский нацистский режим уже давно превратил Украину в большую тюрьму, где пыткам подвергаются не только отдельные категории людей, но и все общество в целом. Такое мнение во вторник выразила социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы.Как сообщалось, военнослужащие нацгвардии Украины насильно удерживали в подвале дома в Петропавловской Борщаговке около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, пытают и избивают их. Вечером в понедельник возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых. Акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими. В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Их увезли в больницу. Один из заключенных оказался 14-летним подростком. Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"*.*запрещенная в России террористическая организацияСпецоперация ПольшиПольские силовики проводят специальную операцию на границе с Калининградской областью России под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий, сообщил на этой неделе главный комендант полиции республики Марек Боронь. Боронь утверждает, что меры носят "превентивный характер на фоне рисков в приграничной зоне". В качестве предлога для наращивания присутствия силовиков комендант упомянул сообщение о якобы готовящихся провокациях и диверсиях, а также возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких конкретных доказательств существования подобных угроз он не привел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Переговоры в Абу-Даби и Крым без света: топ новостей недели

Переговоры по Украине в Абу-Даби и Крым без света из-за атак ВСУ – топ новостей недели

16:27 08.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США в ОАЭ. Атака ВСУ на энергообъекты за пределами Крыма и полуостров без света. Холодная перспектива для Киева и других городов Украины на зиму. Пыточная тюрьма террористического корпуса "Азов"* под Киевом. Спецоперация Польши на границе с Россией.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры в Абу-Даби

Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября, заявил на этой неделе спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф. Перед этой встречей Штаты обсудят в Брюсселе гарантии для Украины и контуры будущей архитектуры безопасности с представителями Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО.
По мнению политолога Дениса Батурина, глобальных изменений сама по себе трехсторонняя встреча в Абу-Даби не принесет, однако благодаря ей остается потенциал повышения статуса переговоров. При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что поражение республиканцев на выборах в Конгресс США не только не смягчит, а, возможно, и ужесточит линию президента США Дональда Трампа по отношению к Киеву и его европейским союзникам, мешающим урегулированию украинского конфликта.
Как заявил 6 ноября зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер, Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
Еще одно заявление сделала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, которая убеждена, что Украину ждет капитуляция, если киевский режим откажется от мирного урегулирования и продолжит затягивать конфликт.

Крым без света

На этой неделе ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры России за пределами полуострова. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей Крыма и Севастополя. В связи со сложившейся непростой обстановкой в Крыму принято решение продлить каникулы в школах, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогичное решение принято в Севастополе.
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Зимняя перспектива для Украины

Работа и само существование объектов энергетики, теплогенерации и водоснабжения Киева грядущей зимой под вопросом, заявил 5 ноября мэр украинской столицы Владимир Кличко. Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть не только Киев, но и другие крупные города Украины, в том числе Днепропетровск и Кривой рог, считает депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.

Пыточная тюрьма под Киевом

Киевский нацистский режим уже давно превратил Украину в большую тюрьму, где пыткам подвергаются не только отдельные категории людей, но и все общество в целом. Такое мнение во вторник выразила социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы.
Как сообщалось, военнослужащие нацгвардии Украины насильно удерживали в подвале дома в Петропавловской Борщаговке около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, пытают и избивают их. Вечером в понедельник возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых. Акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими. В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Их увезли в больницу. Один из заключенных оказался 14-летним подростком. Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"*.
*запрещенная в России террористическая организация
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Спецоперация Польши

Польские силовики проводят специальную операцию на границе с Калининградской областью России под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий, сообщил на этой неделе главный комендант полиции республики Марек Боронь. Боронь утверждает, что меры носят "превентивный характер на фоне рисков в приграничной зоне". В качестве предлога для наращивания присутствия силовиков комендант упомянул сообщение о якобы готовящихся провокациях и диверсиях, а также возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких конкретных доказательств существования подобных угроз он не привел.
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