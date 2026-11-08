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Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок
Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок
Поломок домашней бытовой техники поможет избежать отключайте электроприборов при перебоях. Это и другие правила при нестабильной подаче электроэнергии привели в РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T19:10
2026-11-08T19:10
2026-11-08T19:10
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электроэнергия
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поломок домашней бытовой техники поможет избежать отключайте электроприборов при перебоях. Это и другие правила при нестабильной подаче электроэнергии привели в Главном управлении МЧС России по Крыму.В условиях нестабильного напряжения спасатели советуют не включать одновременно несколько мощных приборов – чайник, утюг, обогреватель, стиральную машину. Это снижает риск перегрузки и возгорания проводки. Также лучше использовать сетевые фильтры и стабилизаторы – это особенно актуально для частных домов и старых многоквартирных зданий.Кроме того, потребителям советуют не использовать самодельные удлинители, обучать детей правилам электробезопасности. К признакам опасности в чрезвычайном ведомстве относят запах гари, дым, искрение из розеток или приборов, сильный нагрев вилок, розеток, проводов, частое срабатывание автоматов или выбивание пробокСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуютСолнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке домаКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
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совет эксперта, электроэнергия, электросети, электричество
Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок
Как спасти электроприборы от поломок при нестабильной подаче электроэнергии – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поломок домашней бытовой техники поможет избежать отключайте электроприборов при перебоях. Это и другие правила при нестабильной подаче электроэнергии привели в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"При отключении света или резких скачках напряжения немедленно выключайте все электроприборы из розеток. Это защитит технику от повреждений при внезапном восстановлении подачи электричества и предотвратит возможные короткие замыкания", – дают первый совет в МЧС.
В условиях нестабильного напряжения спасатели советуют не включать одновременно несколько мощных приборов – чайник, утюг, обогреватель, стиральную машину. Это снижает риск перегрузки и возгорания проводки. Также лучше использовать сетевые фильтры и стабилизаторы – это особенно актуально для частных домов и старых многоквартирных зданий.
"Перед включением убедитесь, что приборы и кабели не имеют видимых повреждений. Не используйте технику с нарушенной изоляцией или следами перегрева. Не оставляйте приборы без присмотра. После восстановления подачи электроэнергии убедитесь, что техника работает штатно", – приводят другие рекомендации в МЧС
Кроме того, потребителям советуют не использовать самодельные удлинители, обучать детей правилам электробезопасности. К признакам опасности в чрезвычайном ведомстве относят запах гари, дым, искрение из розеток или приборов, сильный нагрев вилок, розеток, проводов, частое срабатывание автоматов или выбивание пробок
"При появлении любого из этих признаков немедленно отключите прибор и вызовите специалиста. В условиях нестабильной подачи электроэнергии даже исправная техника может выйти из строя или стать причиной пожара. Соблюдение простых правил – залог вашей безопасности и сохранности имущества", – подчеркивается в сообщении.
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