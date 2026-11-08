Рейтинг@Mail.ru
Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261108/pereboi-so-svetom-kak-spasti-elektropribory-ot-polomok-1160871586.html
Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок
Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок
Поломок домашней бытовой техники поможет избежать отключайте электроприборов при перебоях. Это и другие правила при нестабильной подаче электроэнергии привели в РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T19:10
2026-11-08T19:10
совет эксперта
электроэнергия
электросети
электричество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111811/36/1118113629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2e3e1a07568a3cfb8425945d6b1d3de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поломок домашней бытовой техники поможет избежать отключайте электроприборов при перебоях. Это и другие правила при нестабильной подаче электроэнергии привели в Главном управлении МЧС России по Крыму.В условиях нестабильного напряжения спасатели советуют не включать одновременно несколько мощных приборов – чайник, утюг, обогреватель, стиральную машину. Это снижает риск перегрузки и возгорания проводки. Также лучше использовать сетевые фильтры и стабилизаторы – это особенно актуально для частных домов и старых многоквартирных зданий.Кроме того, потребителям советуют не использовать самодельные удлинители, обучать детей правилам электробезопасности. К признакам опасности в чрезвычайном ведомстве относят запах гари, дым, искрение из розеток или приборов, сильный нагрев вилок, розеток, проводов, частое срабатывание автоматов или выбивание пробокСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуютСолнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке домаКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111811/36/1118113629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fda4f873f2295a586e339b1383d2e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, электроэнергия, электросети, электричество
Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок

Как спасти электроприборы от поломок при нестабильной подаче электроэнергии – МЧС

19:10 08.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая розетка
Электрическая розетка - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поломок домашней бытовой техники поможет избежать отключайте электроприборов при перебоях. Это и другие правила при нестабильной подаче электроэнергии привели в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"При отключении света или резких скачках напряжения немедленно выключайте все электроприборы из розеток. Это защитит технику от повреждений при внезапном восстановлении подачи электричества и предотвратит возможные короткие замыкания", – дают первый совет в МЧС.
В условиях нестабильного напряжения спасатели советуют не включать одновременно несколько мощных приборов – чайник, утюг, обогреватель, стиральную машину. Это снижает риск перегрузки и возгорания проводки. Также лучше использовать сетевые фильтры и стабилизаторы – это особенно актуально для частных домов и старых многоквартирных зданий.
"Перед включением убедитесь, что приборы и кабели не имеют видимых повреждений. Не используйте технику с нарушенной изоляцией или следами перегрева. Не оставляйте приборы без присмотра. После восстановления подачи электроэнергии убедитесь, что техника работает штатно", – приводят другие рекомендации в МЧС
Кроме того, потребителям советуют не использовать самодельные удлинители, обучать детей правилам электробезопасности. К признакам опасности в чрезвычайном ведомстве относят запах гари, дым, искрение из розеток или приборов, сильный нагрев вилок, розеток, проводов, частое срабатывание автоматов или выбивание пробок
"При появлении любого из этих признаков немедленно отключите прибор и вызовите специалиста. В условиях нестабильной подачи электроэнергии даже исправная техника может выйти из строя или стать причиной пожара. Соблюдение простых правил – залог вашей безопасности и сохранности имущества", – подчеркивается в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют
Солнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке дома
Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
 
Совет экспертаЭлектроэнергияЭлектросетиЭлектричество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Над Крымом сбили беспилотники
20:11Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми
19:57Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ
19:37Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек 0:14
19:23Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы
19:10Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок
18:42Олегу Меньшикову исполнилось 66 лет: самые известные роли актера
18:17Зима откладывается – погода в Крыму улучшится
18:10Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет
17:59В Симферополе простились со схимитрополитом Платоном
17:48"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона
17:24Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами
17:13Крымский мост сейчас - проезда ждут 230 авто
16:57Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – ранены десятки людей
16:48В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры
16:27Переговоры в Абу-Даби и Крым без света: топ новостей недели
15:59Пожар в жилом доме в Алупке потушили
15:47Храм в симферопольском Залесье будет носить имя Святителя Луки
15:29Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи
15:01В Алупке горит жилой дом
Лента новостейМолния