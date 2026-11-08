https://crimea.ria.ru/20261108/pereboi-so-svetom-kak-spasti-elektropribory-ot-polomok-1160871586.html

Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок

Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломок

Поломок домашней бытовой техники поможет избежать отключайте электроприборов при перебоях. Это и другие правила при нестабильной подаче электроэнергии привели в РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T19:10

2026-11-08T19:10

2026-11-08T19:10

совет эксперта

электроэнергия

электросети

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Поломок домашней бытовой техники поможет избежать отключайте электроприборов при перебоях. Это и другие правила при нестабильной подаче электроэнергии привели в Главном управлении МЧС России по Крыму.В условиях нестабильного напряжения спасатели советуют не включать одновременно несколько мощных приборов – чайник, утюг, обогреватель, стиральную машину. Это снижает риск перегрузки и возгорания проводки. Также лучше использовать сетевые фильтры и стабилизаторы – это особенно актуально для частных домов и старых многоквартирных зданий.Кроме того, потребителям советуют не использовать самодельные удлинители, обучать детей правилам электробезопасности. К признакам опасности в чрезвычайном ведомстве относят запах гари, дым, искрение из розеток или приборов, сильный нагрев вилок, розеток, проводов, частое срабатывание автоматов или выбивание пробокСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуютСолнечные батареи – какие нюансы надо учесть при установке домаКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, электроэнергия, электросети, электричество