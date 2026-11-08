https://crimea.ria.ru/20261108/passazhirskiy-poezd-soshel-s-relsov-v-egipte--raneny-desyatki-lyudey-1160875925.html

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – ранены десятки людей

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – ранены десятки людей - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – ранены десятки людей

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали более 60 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ahram. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T16:57

2026-11-08T16:57

2026-11-08T16:57

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египет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали более 60 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ahram."Поезд сошел с рельсов в районе Эль-Айят в Гизе", – говорится в сообщении.Как уточили в минздраве страны, в результате происшествия пострадали 64 человека. 54 из них были доставлены в больницу Эль-Васта, еще десять - в больницу Эль-Айят.Российских организованных туристов, по предварительным данным, среди пассажиров поезда не было, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.В конце октября два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Погибли более 70 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных ЧелнахПоезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востокеЭлектричка столкнулась с грузовиком под Владимиром – два вагона сошли с рельсов

египет

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2026

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поезд, египет, происшествия, в мире, новости