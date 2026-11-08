Рейтинг@Mail.ru
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – ранены десятки людей - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261108/passazhirskiy-poezd-soshel-s-relsov-v-egipte--raneny-desyatki-lyudey-1160875925.html
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – ранены десятки людей
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – ранены десятки людей - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – ранены десятки людей
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали более 60 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ahram. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T16:57
2026-11-08T16:57
поезд
египет
происшествия
в мире
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110004/26/1100042656_586:972:2413:2000_1920x0_80_0_0_830f85c94b04708d348c14a1cdf39381.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали более 60 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ahram."Поезд сошел с рельсов в районе Эль-Айят в Гизе", – говорится в сообщении.Как уточили в минздраве страны, в результате происшествия пострадали 64 человека. 54 из них были доставлены в больницу Эль-Васта, еще десять - в больницу Эль-Айят.Российских организованных туристов, по предварительным данным, среди пассажиров поезда не было, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.В конце октября два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Погибли более 70 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных ЧелнахПоезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востокеЭлектричка столкнулась с грузовиком под Владимиром – два вагона сошли с рельсов
египет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110004/26/1100042656_600:966:1979:2000_1920x0_80_0_0_86ef6794a13ea68863036ad29a04f668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд, египет, происшествия, в мире, новости
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – ранены десятки людей

Более 60 человек пострадали при сходе поезда в Египте – СМИ

16:57 08.11.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРельсы
Рельсы - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали более 60 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Ahram.
"Поезд сошел с рельсов в районе Эль-Айят в Гизе", – говорится в сообщении.
Как уточили в минздраве страны, в результате происшествия пострадали 64 человека. 54 из них были доставлены в больницу Эль-Васта, еще десять - в больницу Эль-Айят.
Российских организованных туристов, по предварительным данным, среди пассажиров поезда не было, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.
В конце октября два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Погибли более 70 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Грузовой поезд сошел с рельсов в Набережных Челнах
Поезд врезался в микроавтобус на переезде на Дальнем востоке
Электричка столкнулась с грузовиком под Владимиром – два вагона сошли с рельсов
 
ПоездЕгипетПроисшествияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:17Зима откладывается – погода в Крыму улучшится
18:10Сход пассажирского поезда в Египте – число жертв растет 0:14
17:59В Симферополе простились со схимитрополитом Платоном
17:48"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона
17:24Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами
17:13Крымский мост сейчас - проезда ждут 230 авто
16:57Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – ранены десятки людей
16:48В Крыму до конца года откроют 14 модульных домов культуры
16:27Переговоры в Абу-Даби и Крым без света: топ новостей недели
15:59Пожар в жилом доме в Алупке потушили
15:47Храм в симферопольском Залесье будет носить имя Святителя Луки
15:29Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи
15:01В Алупке горит жилой дом
14:50Стрельба в Кракове: погибли и ранены граждане пяти государств 0:29
14:31Смертельное ДТП в Сочи: велосипедистка влетела в грузовик
14:10На Крымском мосту начала расти очередь
13:47Актрису Варлей внесли в антироссийскую базу главного управления военной разведки Украины
13:06На части трассы "Новороссия" под Ростовом перекрыли движение после атаки ВСУ
12:55Нужны особые силы: владыка Тихон о мощах Луки и строительстве нового храма
12:31Впервые за 26 лет: рекордное число вспышек произошло на Солнце
Лента новостейМолния