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Отключения света в части Киева длятся до пяти суток - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Отключения света в части Киева длятся до пяти суток
Отключения света в части Киева длятся до пяти суток - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Отключения света в части Киева длятся до пяти суток
Киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток, пишут местные СМИ. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T12:09
2026-11-08T12:09
новости
киев
украина
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток, пишут местные СМИ.По информации местных СМИ, у некоторых жителей Киева электроэнергии нет до пяти суток.Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Козырь ранее заявил, что Киев зимой может столкнуться с коллапсом двойного масштаба на фоне отсутствия света и воды.Более 600 тысяч абонентов остаются без света в Днепропетровской области.Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть не только Киев, но и другие крупные города Украины, в частности, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховная Рада осталась без света, воды и теплаАварийные отключения света введены в пяти регионах УкраиныВ Киеве ввели экстренные отключения света
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РИА Новости Крым
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новости, киев, украина, отключение электроэнергии
Отключения света в части Киева длятся до пяти суток

Отключения света в части Киева длятся до пяти суток при массовом несоблюдении графиков

12:09 08.11.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток, пишут местные СМИ.
"Киевляне жалуются на массовое несоблюдение графиков по свету", – цитируют украинские СМИ РИА Новости.
По информации местных СМИ, у некоторых жителей Киева электроэнергии нет до пяти суток.
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Козырь ранее заявил, что Киев зимой может столкнуться с коллапсом двойного масштаба на фоне отсутствия света и воды.
Более 600 тысяч абонентов остаются без света в Днепропетровской области.
Масштабные отключения электроэнергии в зимний период могут затронуть не только Киев, но и другие крупные города Украины, в частности, Днепропетровск, Одессу, Кривой Рог.
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НовостиКиевУкраинаОтключение электроэнергии
 
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