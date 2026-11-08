https://crimea.ria.ru/20261108/ot-chego-zavisit-skoreyshee-ozhivlenie-ekonomiki-kryma-1160715491.html

От чего зависит скорейшее "оживление" экономики Крыма

От чего зависит скорейшее "оживление" экономики Крыма - РИА Новости Крым, 08.11.2026

От чего зависит скорейшее "оживление" экономики Крыма

Ситуация в экономике Крыма после топливного и энергетического кризиса, помимо других факторов, зависит от снижения покупательского ажиотажа среди населения... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T21:55

2026-11-08T21:55

2026-11-08T21:55

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экономика крыма

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сергей землячев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Ситуация в экономике Крыма после топливного и энергетического кризиса, помимо других факторов, зависит от снижения покупательского ажиотажа среди населения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал экономист Сергей Землячев.По его мнению, для восстановления бизнесу понадобится от трех до шести месяцев.Инфляция, возникшая из-за кризисной обстановки, также будет уменьшаться. И главным фактором в этом вопросе являются ожидания потребителей, обратил внимание Землячев."Когда потребители будут видеть, что ситуация стабилизируется, вот это вот раскручивание проинфляционных факторов постепенно будет снижаться, потому что все зависит от мнения людей. Если они считают, что цены будут расти, то производители неизбежно будут закладывать это в цену на продукцию. А потребители будут скупать продукцию, ожидая дальнейшего роста цен", – пояснил спикер.Сейчас, заметил он, работают государственные институты поддержки экономики, но важно, каким образом люди будут распределять свои средства."Государство предоставляет микрозаймы среднему и малому бизнесу, увеличились объемы по льготным ставкам, предоставляют кредиты предпринимателям на приобретение генераторов, кому это необходимо. Плюс другие меры поддержки финансового характера. Есть целый ряд вопросов, которые государство со своей стороны решает", – напомнил собеседник.Власти также участвуют и в вопросах ценообразования. В Крыму, подчеркнул экономист, бизнес является самым стрессоустойчивым в Российской Федерации."Потому что в условиях постоянного санкционного давления наши предприниматели начинают изыскивать любые возможности для работы, и в этом случае устойчивость их выше", – считает спикер.В то же время, подытожил эксперт, любой бизнес должен быть готов к рискам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА НовосВ Крыму бизнес преодолел острую фазу и пошел в рост – экспертЧто будет с инфляцией и зарплатами в России до конца года – прогнозПострадавший от атак дронов бизнес в России освободили от проверок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика крыма, мнения, сергей землячев