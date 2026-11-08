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Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день
Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день
Ручной досмотр автобусов на Крымском мосту. Мощи Святителя Луки Крымского в строящемся храме Симферополя. Крупное крушение пассажирского поезда в Египте... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T22:30
2026-11-08T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Ручной досмотр автобусов на Крымском мосту. Мощи Святителя Луки Крымского в строящемся храме Симферополя. Крупное крушение пассажирского поезда в Египте. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Блэкаут на Украине и жалобы киевлян. Российская актриса наталья Варлей в антироссийской базе украинской военной разведки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Остановка работы сканера на Крымском мостуДосмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, с 20 часов 9 ноября до 12 часов 10 ноября будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. Эту информацию просят учитывать при планировании поездки в Крым. В частности, заблаговременно выбирать оптимальное время выезда.Перенос мощей Святителя ЛукиМощи Луки Крымского в воскресенье перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в микрорайоне Залесье в Симферополе. Утром в воскресенье в храме прошла божественная литургия. После – молебен у мощей святителя Луки.Мощи Святителя помогут в деле строительства храма Великомученицы Екатерины в Симферополе, где будет учреждено подворье Троицкого монастыря, заявил журналистам епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон после завершения божественной литургии и молебна у мощей святителя Луки в строящейся церкви.Как сообщил и.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, иерей Антоний Камальдинов, верхний храм, строящийся в симферопольском районе Залесье, будет носить имя Святителя Луки и преобразит жизнь местных жителей. Нижний по-прежнему останется посвящен великомученице Екатерине.Крушение поезда в ЕгиптеПассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – семь человек погибли и 112 пострадали. Происшествие случилось в воскресенье в районе Эль-Айят в Гизе. Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.Российских организованных туристов среди пассажиров поезда не было.Террористические атаки ВСУУтром в воскресенье, 8 ноября, Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников – после вражеского удара был поврежден мост на трассе Р-280 "Новороссия", сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На участке этой трассы после атаки перекрыли движение.Всего Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на воскресенье уничтожили 142 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем.Блэкаут на УкраинеБолее 600 тысяч абонентов остались без света в Днепропетровской области на Украине, сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации Александр Ганжа. Киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток, пишут местные СМИ.Варлей в базе ГУРРоссийская актриса Наталья Варлей попала в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления военной разведки Украины. Основанием для внесения артистки в базу ГУР указывается поддержка политики президента РФ Владимира Путина, российской спецоперации на Украине, посещение новых регионов России. Также в карточке Варлей на сайте ГУР указано, что в 2018 году она являлась доверенным лицом тогда еще кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина и является послом проекта "Народный фронт. Все для Победы!", собирающего средства для бойцов СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день

Остановка работы сканера на Крымском мосту и перенос мощей Святителя Луки: главное за день

22:30 08.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Ручной досмотр автобусов на Крымском мосту. Мощи Святителя Луки Крымского в строящемся храме Симферополя. Крупное крушение пассажирского поезда в Египте. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Блэкаут на Украине и жалобы киевлян. Российская актриса наталья Варлей в антироссийской базе украинской военной разведки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Остановка работы сканера на Крымском мосту

Досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, с 20 часов 9 ноября до 12 часов 10 ноября будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. Эту информацию просят учитывать при планировании поездки в Крым. В частности, заблаговременно выбирать оптимальное время выезда.
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
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Зима откладывается – погода в Крыму улучшится

Перенос мощей Святителя Луки

Мощи Луки Крымского в воскресенье перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в микрорайоне Залесье в Симферополе. Утром в воскресенье в храме прошла божественная литургия. После – молебен у мощей святителя Луки.
Мощи Святителя помогут в деле строительства храма Великомученицы Екатерины в Симферополе, где будет учреждено подворье Троицкого монастыря, заявил журналистам епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон после завершения божественной литургии и молебна у мощей святителя Луки в строящейся церкви.
Как сообщил и.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, иерей Антоний Камальдинов, верхний храм, строящийся в симферопольском районе Залесье, будет носить имя Святителя Луки и преобразит жизнь местных жителей. Нижний по-прежнему останется посвящен великомученице Екатерине.
Севастопольский ветеран Иван Скворцов завоевал серебряную медаль в настольном теннисе на Кубке мужества
Вчера, 20:11
Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми

Крушение поезда в Египте

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – семь человек погибли и 112 пострадали. Происшествие случилось в воскресенье в районе Эль-Айят в Гизе. Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.
Российских организованных туристов среди пассажиров поезда не было.
Вспышка на Солнце. Скриншот видео
Вчера, 12:31
Впервые за 26 лет: рекордное число вспышек произошло на Солнце

Террористические атаки ВСУ

Утром в воскресенье, 8 ноября, Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников – после вражеского удара был поврежден мост на трассе Р-280 "Новороссия", сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На участке этой трассы после атаки перекрыли движение.
Всего Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на воскресенье уничтожили 142 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем.
Потери ВСУ
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Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи

Блэкаут на Украине

Более 600 тысяч абонентов остались без света в Днепропетровской области на Украине, сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации Александр Ганжа. Киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток, пишут местные СМИ.
Поврежденная электроподстанция на Украине
Вчера, 17:24
Удары по Украине сегодня: разбиты подстанция и суда с военными грузами

Варлей в базе ГУР

Российская актриса Наталья Варлей попала в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления военной разведки Украины. Основанием для внесения артистки в базу ГУР указывается поддержка политики президента РФ Владимира Путина, российской спецоперации на Украине, посещение новых регионов России. Также в карточке Варлей на сайте ГУР указано, что в 2018 году она являлась доверенным лицом тогда еще кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина и является послом проекта "Народный фронт. Все для Победы!", собирающего средства для бойцов СВО.
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00:01В Крыму температура воздуха опустится до -7 градусов: погода 9 ноября
00:00Какой сегодня праздник: 9 ноября
22:30Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день
21:55От чего зависит скорейшее "оживление" экономики Крыма
21:31На замену и в каникулы: иностранных студентов хотят трудоустроить в медклиники Крыма
21:08Какие экзотические фрукты выращивают в Крыму
20:35Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили
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20:11Севастополец взял серебро "Кубка мужества" в Перми
19:57Артиллеристы "Днепра" бьют пункты управления дронами ВСУ
19:37Крушение поезда в Египте – число погибших и пострадавших превысило 100 человек 0:14
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