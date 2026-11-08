https://crimea.ria.ru/20261108/ostanovka-raboty-skanera-na-krymskom-mostu-i-moschi-svyatitelya-luki-glavnoe-za-den-1160876252.html

Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день

Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день

Ручной досмотр автобусов на Крымском мосту. Мощи Святителя Луки Крымского в строящемся храме Симферополя. Крупное крушение пассажирского поезда в Египте... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T22:30

2026-11-08T22:30

2026-11-08T22:30

новости

новости крыма

новости севастополя

крым

севастополь

россия

в мире

главное за день

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e078cc103fbf57f5a11afd7b648ca0fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Ручной досмотр автобусов на Крымском мосту. Мощи Святителя Луки Крымского в строящемся храме Симферополя. Крупное крушение пассажирского поезда в Египте. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Блэкаут на Украине и жалобы киевлян. Российская актриса наталья Варлей в антироссийской базе украинской военной разведки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Остановка работы сканера на Крымском мостуДосмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, с 20 часов 9 ноября до 12 часов 10 ноября будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. Эту информацию просят учитывать при планировании поездки в Крым. В частности, заблаговременно выбирать оптимальное время выезда.Перенос мощей Святителя ЛукиМощи Луки Крымского в воскресенье перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в микрорайоне Залесье в Симферополе. Утром в воскресенье в храме прошла божественная литургия. После – молебен у мощей святителя Луки.Мощи Святителя помогут в деле строительства храма Великомученицы Екатерины в Симферополе, где будет учреждено подворье Троицкого монастыря, заявил журналистам епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон после завершения божественной литургии и молебна у мощей святителя Луки в строящейся церкви.Как сообщил и.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, иерей Антоний Камальдинов, верхний храм, строящийся в симферопольском районе Залесье, будет носить имя Святителя Луки и преобразит жизнь местных жителей. Нижний по-прежнему останется посвящен великомученице Екатерине.Крушение поезда в ЕгиптеПассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – семь человек погибли и 112 пострадали. Происшествие случилось в воскресенье в районе Эль-Айят в Гизе. Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.Российских организованных туристов среди пассажиров поезда не было.Террористические атаки ВСУУтром в воскресенье, 8 ноября, Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников – после вражеского удара был поврежден мост на трассе Р-280 "Новороссия", сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На участке этой трассы после атаки перекрыли движение.Всего Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на воскресенье уничтожили 142 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем.Блэкаут на УкраинеБолее 600 тысяч абонентов остались без света в Днепропетровской области на Украине, сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации Александр Ганжа. Киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток, пишут местные СМИ.Варлей в базе ГУРРоссийская актриса Наталья Варлей попала в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления военной разведки Украины. Основанием для внесения артистки в базу ГУР указывается поддержка политики президента РФ Владимира Путина, российской спецоперации на Украине, посещение новых регионов России. Также в карточке Варлей на сайте ГУР указано, что в 2018 году она являлась доверенным лицом тогда еще кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина и является послом проекта "Народный фронт. Все для Победы!", собирающего средства для бойцов СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261108/zima-otkladyvaetsya--pogoda-v-krymu-uluchshitsya-1160841594.html

https://crimea.ria.ru/20261108/sevastopolets-vzyal-serebro-kubka-muzhestva-v-permi-1160865813.html

https://crimea.ria.ru/20261108/vpervye-za-26-let-rekordnoe-chislo-vspyshek-proizoshlo-na-solntse-1160871298.html

https://crimea.ria.ru/20261108/novosti-svo-armiya-rossii-bet-boevikov-vsu-i-beret-novye-rubezhi-1160871712.html

https://crimea.ria.ru/20261108/udary-po-ukraine-segodnya-razbity-podstantsiya-i-suda-s-voennymi-gruzami-1160876589.html

https://crimea.ria.ru/20261108/peregovory-v-abu-dabi-i-krym-bez-sveta-top-novostey-nedeli-1160838037.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, россия, в мире, главное за день