Остановка работы сканера на Крымском мосту и мощи Святителя Луки: главное за день
Остановка работы сканера на Крымском мосту и перенос мощей Святителя Луки: главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Ручной досмотр автобусов на Крымском мосту. Мощи Святителя Луки Крымского в строящемся храме Симферополя. Крупное крушение пассажирского поезда в Египте. Террористические атаки ВСУ на регионы России. Блэкаут на Украине и жалобы киевлян. Российская актриса наталья Варлей в антироссийской базе украинской военной разведки.
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Остановка работы сканера на Крымском мосту
Досмотр автобусов, следующих по Крымскому мосту на полуостров, с 20 часов 9 ноября до 12 часов 10 ноября будет проводиться в ручном режиме из-за временной остановки работы сканера, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. Эту информацию просят учитывать при планировании поездки в Крым. В частности, заблаговременно выбирать оптимальное время выезда.
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Перенос мощей Святителя Луки
Мощи Луки Крымского в воскресенье перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в микрорайоне Залесье в Симферополе. Утром в воскресенье в храме прошла божественная литургия. После – молебен у мощей святителя Луки.
Мощи Святителя помогут в деле строительства храма Великомученицы Екатерины в Симферополе, где будет учреждено подворье Троицкого монастыря, заявил журналистам епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон после завершения божественной литургии и молебна у мощей святителя Луки в строящейся церкви.
Как сообщил и.о. руководителя пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, иерей Антоний Камальдинов, верхний храм, строящийся в симферопольском районе Залесье, будет носить имя Святителя Луки и преобразит жизнь местных жителей. Нижний по-прежнему останется посвящен великомученице Екатерине.
Крушение поезда в Египте
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте – семь человек погибли и 112 пострадали. Происшествие случилось в воскресенье в районе Эль-Айят в Гизе. Как сообщили в управлении национальных железных дорог Египта, сход поезда по дороге из Каира в Асуан произошел из-за столкновения двух локомотивов на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка.
Российских организованных туристов среди пассажиров поезда не было.
Террористические атаки ВСУ
Утром в воскресенье, 8 ноября, Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников – после вражеского удара был поврежден мост на трассе Р-280 "Новороссия", сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На участке этой трассы после атаки перекрыли движение.
Всего Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на воскресенье уничтожили 142 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе над Крымом и Азовским морем.
Блэкаут на Украине
Более 600 тысяч абонентов остались без света в Днепропетровской области на Украине, сообщил утром в воскресенье глава областной военной администрации Александр Ганжа. Киевляне жалуются на массовые отключения электроэнергии, некоторым жителям украинской столицы отключают свет до пяти суток, пишут местные СМИ.
Варлей в базе ГУР
Российская актриса Наталья Варлей попала в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления военной разведки Украины. Основанием для внесения артистки в базу ГУР указывается поддержка политики президента РФ Владимира Путина, российской спецоперации на Украине, посещение новых регионов России. Также в карточке Варлей на сайте ГУР указано, что в 2018 году она являлась доверенным лицом тогда еще кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина и является послом проекта "Народный фронт. Все для Победы!", собирающего средства для бойцов СВО.