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Нужны особые силы: владыка Тихон о мощах Луки и строительстве нового храма

Нужны особые силы: владыка Тихон о мощах Луки и строительстве нового храма - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Нужны особые силы: владыка Тихон о мощах Луки и строительстве нового храма

Мощи святителя Луки помогут в деле строительства храма Великомученицы Екатерины в Симферополе, где будет учреждено подворье Троицкого монастыря. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T12:55

2026-11-08T12:55

2026-11-08T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Мощи святителя Луки помогут в деле строительства храма Великомученицы Екатерины в Симферополе, где будет учреждено подворье Троицкого монастыря. Об этом журналистам рассказал епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон после завершения божественной литургии и молебна у мощей святителя Луки в строящейся церкви.Мощи святителя Луки Крымского в воскресенье перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в Симферополе. Утром в воскресенье в храме началась божественная литургия. После богослужения – молебен у мощей святителя Луки.Тихон напомнил, что строительство храма Великомученицы Екатерины в Симферополе идет уже много лет, и теперь, когда мощи Святителя Луки, помогавшем всем при жизни, прибыли сюда промыслом Божьим, этот процесс ускорится.Он также поздравил всех жителей района, где расположен строящийся Екатерининский храм, и проинформировал, что здесь будет учреждено подворье Троицкого монастыря, откуда перевезены мощи на период его ремонта.Ранее сообщалось, что в октябре в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор Симферополя. Это связано реконструкция Свято-Троицкого монастыря, первый этап которой должен завершиться 11 июня 2027 года, в День памяти святителя Луки, и с подготовкой к масштабным мероприятиям в честь юбилея святителя Луки, который будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом – в странах, где есть храмы, освященные в его честь.Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.В годы Великой Отечественной войны – консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Традиционно к святому обращаются с просьбами об исцелении от болезней, благополучном восстановлении и помощи в учебе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что известно о создании нового музея святителя Луки в СимферополеПутин поручил отпраздновать 150-летие со дня рождения святителя Луки КрымскогоСвященник и хирург Лука Крымский – инфографика РИА Новости Крым

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