Нужны особые силы: владыка Тихон о мощах Луки и строительстве нового храма
В Крыму будет учреждено Подворье Троицкого монастыря в храме Великомученицы Екатерины
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Мощи святителя Луки помогут в деле строительства храма Великомученицы Екатерины в Симферополе, где будет учреждено подворье Троицкого монастыря. Об этом журналистам рассказал епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон после завершения божественной литургии и молебна у мощей святителя Луки в строящейся церкви.
Мощи святителя Луки Крымского в воскресенье перенесли в строящийся храм Великомученицы Екатерины в Симферополе. Утром в воскресенье в храме началась божественная литургия. После богослужения – молебен у мощей святителя Луки.
"Сегодня по промыслу Божию вы здесь в таком огромном количестве собрались у мощей Святителя Луки. Так произошло, что теперь Святитель Лука будет помогать строительству этого храма вместе со всеми нами", – сказал митрополит.
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
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Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
2 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
3 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
4 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
5 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
6 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
7 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
8 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
9 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
10 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
11 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
12 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
1 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
2 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
3 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
4 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
5 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
6 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
7 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
8 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
9 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
10 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
11 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
12 из 12
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел молебен у мощей святителя Луки
© РИА Новости Крым
Тихон напомнил, что строительство храма Великомученицы Екатерины в Симферополе идет уже много лет, и теперь, когда мощи Святителя Луки, помогавшем всем при жизни, прибыли сюда промыслом Божьим, этот процесс ускорится.
"Он (святитель Лука – ред.) будет находиться здесь и своими молитвами и действиями будет помогать созиданию этого храма. Я хотел бы от всей души поблагодарить всех тех, кто участвовал в подготовке этого богослужения, в подготовке этого храма к принятию святых мощей исповедника Крымского Луки к тому, чтобы новый этап восстановления этого храма молитвами Святителя Луки, промыслом Божиим деятельно начался в эти месяцы и, наверное, годы, потому что храм огромный ", – сказал Тихон.
Он также поздравил всех жителей района, где расположен строящийся Екатерининский храм, и проинформировал, что здесь будет учреждено подворье Троицкого монастыря, откуда перевезены мощи на период его ремонта.
"Нужны особые силы, мы это видим для того, чтобы сдвинуть с места эту стройку. Употребляли епархиальные средства для возведения этого храма. Сейчас, уверен, Святитель Лука поможет нам завершить это особое дело созидания храма. Помощи вам Божьей. Молитвами Святителя Луки да будут благословлены ваши семьи. Да будут ниспослано вам и терпения, и силы, и мужества", – завершил свою речь Владыка.
Ранее сообщалось, что в октябре в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор Симферополя. Это связано реконструкция Свято-Троицкого монастыря, первый этап которой должен завершиться 11 июня 2027 года, в День памяти святителя Луки, и с подготовкой к масштабным мероприятиям в честь юбилея святителя Луки, который будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом – в странах, где есть храмы, освященные в его честь.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.
В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.
В годы Великой Отечественной войны – консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.
Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году. Традиционно к святому обращаются с просьбами об исцелении от болезней, благополучном восстановлении и помощи в учебе.
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