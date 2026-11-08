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Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы
Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы
Новый штамм COVID-19 PJ.2.1 может быть схож по симптомам с привычными острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявили во Всемирной организации... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T19:23
2026-11-08T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Новый штамм COVID-19 PJ.2.1 может быть схож по симптомам с привычными острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Для выбора тактики лечения в ряде случаев необходимо проводить тестирование, считают эксперты организации.Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, заявляли ранее в ВОЗ. С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился уже по нескольким континентам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахКрымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабряЭпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь
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новости, коронавирус, распространение коронавируса в рф, воз, здоровье, здравоохранение в россии
Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы

Течение болезни при новом штамме коронавируса похоже на ОРВИ – ВОЗ

19:23 08.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦентр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Новый штамм COVID-19 PJ.2.1 может быть схож по симптомам с привычными острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. Таким образом, на основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию", – цитирует сообщение РИА Новости.
Для выбора тактики лечения в ряде случаев необходимо проводить тестирование, считают эксперты организации.
Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, заявляли ранее в ВОЗ. С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился уже по нескольким континентам.
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