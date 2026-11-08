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Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы

Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы

Новый штамм COVID-19 PJ.2.1 может быть схож по симптомам с привычными острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявили во Всемирной организации... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T19:23

2026-11-08T19:23

2026-11-08T19:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Новый штамм COVID-19 PJ.2.1 может быть схож по симптомам с привычными острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Для выбора тактики лечения в ряде случаев необходимо проводить тестирование, считают эксперты организации.Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, заявляли ранее в ВОЗ. С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился уже по нескольким континентам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахКрымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабряЭпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, коронавирус, распространение коронавируса в рф, воз, здоровье, здравоохранение в россии