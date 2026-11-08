https://crimea.ria.ru/20261108/novyy-shtamm-koronavirusa--v-voz-nazvali-simptomy-1160866016.html
Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы
Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы
Новый штамм COVID-19 PJ.2.1 может быть схож по симптомам с привычными острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявили во Всемирной организации... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T19:23
2026-11-08T19:23
2026-11-08T19:23
новости
коронавирус
распространение коронавируса в рф
воз
здоровье
здравоохранение в россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/17/1149649832_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_9229a2980c6a9ecab669afe034f1c7e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Новый штамм COVID-19 PJ.2.1 может быть схож по симптомам с привычными острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Для выбора тактики лечения в ряде случаев необходимо проводить тестирование, считают эксперты организации.Риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает, заявляли ранее в ВОЗ. С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился уже по нескольким континентам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахКрымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабряЭпидсезон в разгаре: кому прививка от гриппа нужна в первую очередь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/17/1149649832_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_9820821b13adcb0072dc534a5f991a31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, коронавирус, распространение коронавируса в рф, воз, здоровье, здравоохранение в россии
Новый штамм коронавируса – в ВОЗ назвали симптомы
Течение болезни при новом штамме коронавируса похоже на ОРВИ – ВОЗ