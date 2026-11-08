https://crimea.ria.ru/20261108/novosti-svo-armiya-rossii-bet-boevikov-vsu-i-beret-novye-rubezhi-1160871712.html

Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи

Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи

Еще 1125 боевиков ВСУ уничтожены за сутки боев на всех фронтах спецоперации, сообщается в сводке Минобороны Российской Федерации в воскресенье. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T15:29

2026-11-08T15:29

2026-11-08T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Еще 1125 боевиков ВСУ уничтожены за сутки боев на всех фронтах спецоперации, сообщается в сводке Минобороны Российской Федерации в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 170 боевиков, 11 автомобилей, американскую гаубицу М101, две станции контрбатарейной борьбы и две станции радиоэлектронной борьбы.Группа войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ составили свыше 230 солдат, британский бронеавтомобиль Mastiff, канадский бронетранспортер Senator, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ликвидировали более 170 боевиков ВСУ, 24 автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военных, три бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и семь станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 180 человек и семь автомобилей.Военнослужащие группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 30 украинских неонацистов, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили вражеские склады боеприпасов, объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, цеха по производству дронов, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы и 538 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 282 484 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 569 танков и других боевых бронированных машин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 883 орудия полевой артиллерии и минометов, 76 639 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВС России ударили еще по одной электроподстанции на УкраинеПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу