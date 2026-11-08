https://crimea.ria.ru/20261108/novosti-svo-armiya-rossii-bet-boevikov-vsu-i-beret-novye-rubezhi-1160871712.html
Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи
Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи
Еще 1125 боевиков ВСУ уничтожены за сутки боев на всех фронтах спецоперации, сообщается в сводке Минобороны Российской Федерации в воскресенье. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T15:29
2026-11-08T15:29
2026-11-08T15:29
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Еще 1125 боевиков ВСУ уничтожены за сутки боев на всех фронтах спецоперации, сообщается в сводке Минобороны Российской Федерации в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 170 боевиков, 11 автомобилей, американскую гаубицу М101, две станции контрбатарейной борьбы и две станции радиоэлектронной борьбы.Группа войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ составили свыше 230 солдат, британский бронеавтомобиль Mastiff, канадский бронетранспортер Senator, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ликвидировали более 170 боевиков ВСУ, 24 автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Богдана".Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военных, три бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и семь станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 180 человек и семь автомобилей.Военнослужащие группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 30 украинских неонацистов, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили вражеские склады боеприпасов, объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, цеха по производству дронов, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы и 538 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 282 484 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 569 танков и других боевых бронированных машин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 883 орудия полевой артиллерии и минометов, 76 639 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВС России ударили еще по одной электроподстанции на УкраинеПВО сбила четыре ракеты "Нептун" и 903 украинских дрона
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: армия России бьет боевиков ВСУ и берет новые рубежи
Новости СВО – еще более 1100 боевиков ВСУ уничтожены за сутки боев в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Еще 1125 боевиков ВСУ уничтожены за сутки боев на всех фронтах спецоперации, сообщается в сводке Минобороны Российской Федерации в воскресенье.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 170 боевиков, 11 автомобилей, американскую гаубицу М101, две станции контрбатарейной борьбы и две станции радиоэлектронной борьбы.
Группа войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ составили свыше 230 солдат, британский бронеавтомобиль Mastiff, канадский бронетранспортер Senator, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ликвидировали более 170 боевиков ВСУ, 24 автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военных, три бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и семь станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 180 человек и семь автомобилей.
Военнослужащие группировки "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 30 украинских неонацистов, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили вражеские склады боеприпасов, объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, цеха по производству дронов, наземных робототехнических комплексов и местам их хранения, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы и 538 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 282 484 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 569 танков и других боевых бронированных машин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 883 орудия полевой артиллерии и минометов, 76 639 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: