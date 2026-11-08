Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма и Севастополя: над полуостровом объявлена угроза воздушного удара - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261108/novosti-kryma-i-sevastopolya-nad-poluostrovom-obyavlena-ugroza-vozdushnogo-udara-1160862246.html
Новости Крыма и Севастополя: над полуостровом объявлена угроза воздушного удара
Новости Крыма и Севастополя: над полуостровом объявлена угроза воздушного удара - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Новости Крыма и Севастополя: над полуостровом объявлена угроза воздушного удара
В Крыму и Севастополе утром 8 ноября объявлена угроза воздушной атаки. Главное управление МЧС России по РК предупредило об опасности беспилотной атаки на... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T07:00
2026-11-08T07:07
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
крымский мост
беспилотник (бпла, дрон)
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/100433/97/1004339719_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_deffaa69f1822f5f81af64deaf40cfd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе утром 8 ноября объявлена угроза воздушной атаки. Главное управление МЧС России по РК предупредило об опасности беспилотной атаки на полуостров, губернатор Севастополя Михаил Развожаев оповестил о воздушной тревоге в городе-герое. Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен."БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ в Республике Крым! Особое внимание жителям центральных и южных районов!" – сказано в сообщении официального канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*."Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале на платформе МАКС.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/100433/97/1004339719_611:337:2890:2047_1920x0_80_0_0_1af3a91f5d8f115617d1e1540acef089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, крымский мост, беспилотник (бпла, дрон), воздушная тревога в севастополе
Новости Крыма и Севастополя: над полуостровом объявлена угроза воздушного удара

Крым и Севастополь под угрозой удара с воздуха утром 8 ноября

07:00 08.11.2026 (обновлено: 07:07 08.11.2026)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВиды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе
Виды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе утром 8 ноября объявлена угроза воздушной атаки. Главное управление МЧС России по РК предупредило об опасности беспилотной атаки на полуостров, губернатор Севастополя Михаил Развожаев оповестил о воздушной тревоге в городе-герое. Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ в Республике Крым! Особое внимание жителям центральных и южных районов!" – сказано в сообщении официального канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольКрымский мостБеспилотник (БПЛА, дрон)Воздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03В Севастополе ограничили подачу электричества – графики не действуют
08:37142 дрона ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
08:27ВС России ударили еще по одной электроподстанции на Украине
08:25Из-за аварии на магистральных сетях в Крыму ограничено потребление электроэнергии
07:57На трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост
07:47В Севастополе в воскресенье ввели график подачи света "2 через 6 часов"
07:34Где заправиться в Крыму 8 ноября
07:22При стрельбе в Кракове пострадала россиянка 0:29
07:10В Крыму и Севастополе сняли угрозу воздушной атаки
07:00Новости Крыма и Севастополя: над полуостровом объявлена угроза воздушного удара
00:01Европейский антициклон идет в Крым - погода на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:11Массированный удар по Киеву и первый снег в Крыму – главное за день
22:08Ситуация на дорогах Крыма в ночь на 8 ноября
21:5860-летнюю женщину сбили на "зебре" в Севастополе
21:4212 раненных при стрельбе в Кракове людей в критическом состоянии – власти 0:11
20:49В Крыму готовы выйти на производство орехов в промышленных масштабах
20:38Туск навал стрельбу в Кракове терактом: число жертв выросло – что известно 0:29
20:36Отбой ракетной опасности объявили в Крыму
20:15Найти компромисс: служба медиации Севастополя поможет в семейных спорах
Лента новостейМолния