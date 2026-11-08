https://crimea.ria.ru/20261108/novosti-kryma-i-sevastopolya-nad-poluostrovom-obyavlena-ugroza-vozdushnogo-udara-1160862246.html

Новости Крыма и Севастополя: над полуостровом объявлена угроза воздушного удара

Новости Крыма и Севастополя: над полуостровом объявлена угроза воздушного удара - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Новости Крыма и Севастополя: над полуостровом объявлена угроза воздушного удара

В Крыму и Севастополе утром 8 ноября объявлена угроза воздушной атаки. Главное управление МЧС России по РК предупредило об опасности беспилотной атаки на... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T07:00

2026-11-08T07:00

2026-11-08T07:07

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

крымский мост

беспилотник (бпла, дрон)

воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе утром 8 ноября объявлена угроза воздушной атаки. Главное управление МЧС России по РК предупредило об опасности беспилотной атаки на полуостров, губернатор Севастополя Михаил Развожаев оповестил о воздушной тревоге в городе-герое. Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен."БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ в Республике Крым! Особое внимание жителям центральных и южных районов!" – сказано в сообщении официального канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*."Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале на платформе МАКС.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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