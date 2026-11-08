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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Над Крымом сбили беспилотники
Силы ПВО ликвидировали над Крымом и еще четырьмя регионами России 50 украинских беспилотников в течение дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T20:16
2026-11-08T20:16
2026-11-08T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Силы ПВО ликвидировали над Крымом и еще четырьмя регионами России 50 украинских беспилотников в течение дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение минувшей ночи над Крымом и другими регионами России, а также акваторией Азовского моря ликвидировали 142 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Над Крымом сбили беспилотники
ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 50 дронов ВСУ в течение дня
20:16 08.11.2026 (обновлено: 20:23 08.11.2026)