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Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.11.2026
Над Крымом сбили беспилотники
Силы ПВО ликвидировали над Крымом и еще четырьмя регионами России 50 украинских беспилотников в течение дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Силы ПВО ликвидировали над Крымом и еще четырьмя регионами России 50 украинских беспилотников в течение дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение минувшей ночи над Крымом и другими регионами России, а также акваторией Азовского моря ликвидировали 142 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, новости, белгородская область, брянская область, курская область, ростовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом сбили беспилотники

ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 50 дронов ВСУ в течение дня

20:16 08.11.2026 (обновлено: 20:23 08.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Силы ПВО ликвидировали над Крымом и еще четырьмя регионами России 50 украинских беспилотников в течение дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей и Республики Крым", – сказано в сообщении.
В течение минувшей ночи над Крымом и другими регионами России, а также акваторией Азовского моря ликвидировали 142 вражеских дрона.
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Новости КрымаКрымНовостиБелгородская областьБрянская областьКурская областьРостовская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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