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Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 08.11.2026

Над Крымом сбили беспилотники

Силы ПВО ликвидировали над Крымом и еще четырьмя регионами России 50 украинских беспилотников в течение дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T20:16

2026-11-08T20:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Силы ПВО ликвидировали над Крымом и еще четырьмя регионами России 50 украинских беспилотников в течение дня в воскресенье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение минувшей ночи над Крымом и другими регионами России, а также акваторией Азовского моря ликвидировали 142 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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