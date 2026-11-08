На замену и в каникулы: иностранных студентов хотят трудоустроить в медклиники Крыма
В медклиники Крыма предлагают трудоустраивать иностранных студентов КФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Иностранных студентов, проходящих обучение в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В.И. Вернадского, предлагают трудоустраивать в медицинские клиники Крыма – на время каникул или на неполный рабочий день. Об этом рассказал начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян в пресс-центре РИА Новости Крым.
Он отметил, что иностранные студенты КФУ имеют право работать, но только во внеучебное время, чтобы работа не мешала занятиям. Сегодня иностранные студенты уже трудятся в Симферополе. За этим очень внимательно следит управление по вопросам миграции МВД России. Если иностранный студент замечен на работе в учебное время, то выписывается штраф как ему, так и работодателю.
"Недавно к нам поступило предложение, мы его рассматриваем. Предлагают наших иностранных студентов трудоустраивать по специальности в Крыму – в медклиники и другие учреждения, которым требуется персонал. Не на длительное время работы либо рабочий день делится несколько человек, на замещение", – рассказал Габриелян.
По его словам, предложение поступило от представителей банка и агентства по найму персонала, которые берут на себя миграционное сопровождение и обеспечение занятости студентов. Вопрос изучается руководством КФУ вместе с сотрудниками паспортно-визового центра и юристами.
"Возможность работать во время учебы – одна из важных мер, принятых правительством России для привлечения иностранных студентов к получению образования в РФ. Во многих странах это практикуется. Иногда это играет большую роль в выборе университета", – сказал советник ректора по международной деятельности КФУ им. Вернадского Кауд ДИА.
Ранее сообщалось, что иностранные студенты-медики могут устроиться на работу в медучреждения Крыма без дополнительных разрешений, по справке с места учебы. В службе медицины катастроф уже выразили готовность принять на работу всех желающих студентов с необходимыми документами и квалификацией.
Читайте также на РИА Новости Крым: