https://crimea.ria.ru/20261108/na-zamenu-i-v-kanikuly-inostrannykh-studentov-khotyat-trudoustroit-v-medkliniki-kryma-1160709757.html

На замену и в каникулы: иностранных студентов хотят трудоустроить в медклиники Крыма

На замену и в каникулы: иностранных студентов хотят трудоустроить в медклиники Крыма - РИА Новости Крым, 08.11.2026

На замену и в каникулы: иностранных студентов хотят трудоустроить в медклиники Крыма

Иностранных студентов, проходящих обучение в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В.И. Вернадского, предлагают трудоустраивать в медицинские клиники... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T21:31

2026-11-08T21:31

2026-11-08T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Иностранных студентов, проходящих обучение в Крымском федеральном университете (КФУ) имени В.И. Вернадского, предлагают трудоустраивать в медицинские клиники Крыма – на время каникул или на неполный рабочий день. Об этом рассказал начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что иностранные студенты КФУ имеют право работать, но только во внеучебное время, чтобы работа не мешала занятиям. Сегодня иностранные студенты уже трудятся в Симферополе. За этим очень внимательно следит управление по вопросам миграции МВД России. Если иностранный студент замечен на работе в учебное время, то выписывается штраф как ему, так и работодателю.По его словам, предложение поступило от представителей банка и агентства по найму персонала, которые берут на себя миграционное сопровождение и обеспечение занятости студентов. Вопрос изучается руководством КФУ вместе с сотрудниками паспортно-визового центра и юристами.Ранее сообщалось, что иностранные студенты-медики могут устроиться на работу в медучреждения Крыма без дополнительных разрешений, по справке с места учебы. В службе медицины катастроф уже выразили готовность принять на работу всех желающих студентов с необходимыми документами и квалификацией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языкеБолее 100 пакистанцев работают врачами на родине после обучения в Крымском федеральном университетеВ Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, медицина