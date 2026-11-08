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На трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост
На трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост - РИА Новости Крым, 08.11.2026
На трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост
Утром в воскресенье, 8 ноября, Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников – после вражеского удара поврежден мост на трассе Р-280... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T07:57
2026-11-08T07:57
2026-11-08T07:57
новости
юрий слюсарь
ростовская область
трасса р-280 "новороссия"
мост
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье, 8 ноября, Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников – после вражеского удара поврежден мост на трассе Р-280 "Новороссия". Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Также повреждена строительная техника, пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение через мост организовано в реверсном направлении, проинформировал глава региона. И предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, юрий слюсарь, ростовская область, трасса р-280 "новороссия", мост, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
На трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост
На трассе "Новороссия" поврежден мост после атаки ВСУ на Ростовскую область