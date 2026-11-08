https://crimea.ria.ru/20261108/na-trasse-novorossiya-posle-ataki-vsu-povrezhden-most-1160863347.html

На трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост

На трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост - РИА Новости Крым, 08.11.2026

На трассе "Новороссия" после атаки ВСУ поврежден мост

Утром в воскресенье, 8 ноября, Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников – после вражеского удара поврежден мост на трассе Р-280... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T07:57

2026-11-08T07:57

2026-11-08T07:57

новости

юрий слюсарь

ростовская область

трасса р-280 "новороссия"

мост

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье, 8 ноября, Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников – после вражеского удара поврежден мост на трассе Р-280 "Новороссия". Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Также повреждена строительная техника, пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение через мост организовано в реверсном направлении, проинформировал глава региона. И предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, юрий слюсарь, ростовская область, трасса р-280 "новороссия", мост, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу