https://crimea.ria.ru/20261108/na-krymskom-mostu-vremenno-ne-budet-rabotat-skaner-so-storony-kubani-1160870621.html

На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Кубани

На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Кубани - РИА Новости Крым, 08.11.2026

На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Кубани

Досмотр автобусов, следующих в по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-аз временной остановки работы сканера. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2026

2026-11-08T11:47

2026-11-08T11:47

2026-11-08T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Досмотр автобусов, следующих в по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-аз временной остановки работы сканера. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.В указанный период рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме. Эту информацию просят учитывать при планировании поездки в Крым. В частности, заблаговременно выбирать оптимальное время выезда.Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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