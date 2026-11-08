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На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Кубани - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Кубани
На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Кубани - РИА Новости Крым, 08.11.2026
На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Кубани
Досмотр автобусов, следующих в по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-аз временной остановки работы сканера. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T11:47
2026-11-08T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Досмотр автобусов, следующих в по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-аз временной остановки работы сканера. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.В указанный период рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме. Эту информацию просят учитывать при планировании поездки в Крым. В частности, заблаговременно выбирать оптимальное время выезда.Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Кубани

На Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Краснодарского Края

11:47 08.11.2026 (обновлено: 11:55 08.11.2026)
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Досмотр автобусов, следующих в по Крымскому мосту на полуостров, будет проводиться в ручном режиме из-аз временной остановки работы сканера. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.
"С 20 часов 9 ноября до 12 часов 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам", – сказано в сообщении.
В указанный период рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме. Эту информацию просят учитывать при планировании поездки в Крым. В частности, заблаговременно выбирать оптимальное время выезда.
Крымский мост в течение ночи и утром не перекрывали, проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен, сообщалось ранее.
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Крымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайНовости КрымаНовости
 
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