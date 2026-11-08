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На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 08.11.2026
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 08.11.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту днем в воскресенье выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T14:10
2026-11-08T14:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в воскресенье выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу через Керченский пролив нет.Ранее в воскресенье стало известно, что на Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Краснодарского Края.Также были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту скопилась очередь из 50 автомобилей

14:10 08.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 08.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в воскресенье выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу через Керченский пролив нет.
Ранее в воскресенье стало известно, что на Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Краснодарского Края.
Также были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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