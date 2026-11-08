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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 08.11.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту днем в воскресенье выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 08.11.2026
2026-11-08T14:10
2026-11-08T14:10
2026-11-08T14:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в воскресенье выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу через Керченский пролив нет.Ранее в воскресенье стало известно, что на Крымском мосту временно не будет работать сканер со стороны Краснодарского Края.Также были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту скопилась очередь из 50 автомобилей